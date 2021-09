Mercurio Retrógrado: Cómo y cuándo afectará a cada signo

Este 27 de septiembre se inicia otro tránsito de Mercurio Retrógrado que se extenderá hasta el próximo 18 de octubre de 2021 lo que supone unas semanas repletas de ciertos obstáculos o retrasos en las negociaciones, proyectos o demás situaciones que esperabas fueran más rápidas o seguras.

En la astrología, cada planeta tiene un significado. A su vez, este significado tiene una doble connotación dependiendo de su movimiento y posición. Cuando decimos que un planeta está retrógrado, esto quiere decir su movimiento pareciera estar en retroceso.

Aunque realmente no está yendo hacia atrás, porque es una cuestión de perspectiva y lentitud, en astrología esto ocasiona que los poderes y las cualidades que se le atribuyen a dicho planeta se inhiban.

En el caso de Mercurio, este planeta está asociado con la comunicación.

De esta manera, cuando su movimiento es normal y directo, esto facilita todas las formas de comunicación, por ejemplo: cierre de contratos, aclaraciones, negociaciones, fluidez y arreglos en materia de transporte y tecnología.

Pero, si decimos que su movimiento va en dirección inversa, esto ocasiona lentitud, malentendidos, obstáculos, contratiempos y sí, averías en aparatos electrónicos y maquinaria. De la misma manera, se recomienda evitar realizar viajes y desplazarse.

Consecuencias de Mercurio retrógrado

Para los creyentes de la astrología, cuando Mercurio está retrógrado hay más accidentes de tráfico, bloqueos y autos descompuestos en las calles, vuelos retrasados, fallas en internet, autos, computadoras, celulares y aparatos electrónicos averiados.

Aunque generalmente tiene connotaciones negativas, realmente es un momento de introspección que nos obliga a mirar hacia adentro. Es decir, como aflora nuestro inconsciente y se complica la comunicación externa, esto obliga a las personas a no distraerse ni preocuparse por lo que sucede afuera, enfocándose más en las emociones internas.

Sin embargo, una de las mayores recomendaciones durante este periodo es no tomar decisiones definitorias, no cerrar ni firmar contratos, no realizar compras impulsivas ni comunicarse sin tener el cuidado de lo que se está diciendo.

Prepárate ante Mercurio Retrógrado según tu signo

En esta ocasión Libra será el signo más afectado seguido de sus regentes Géminis y Virgo.Así que toma nota de estos consejos que traen los astros para ti en este Mercurio Retrógrado:

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Este grupo debe cuidar o controlar durante este lapso las ganas de querer resolver cada situación de forma inmediata o compulsiva.

No es el momento para lanzarse a aventuras, ni mucho menos cerrar acuerdos, negociaciones ni firmar documentos importantes. También deben tener cuidado al momento de adquirir algo material que posea un valor significativo.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Durante el tránsito de Mercurio Retrógrado estarán muy dudosos, por lo que resulta muy peligroso que opinen sobre cualquier caso que se presente en su alrededor.

No es el momento oportuno para iniciar nada, sobre todo en el plano laboral o amoroso. Todo será un caos y existirán muchos conflictos en las relaciones.

Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario)

Este grupo debe intentar no ser tan duro en sus críticas ni mucho menos exigir en medio del caos de esta energía tan caótica.

También es importante que tomen con calma sus proyectos o su vida en general y eviten los viajes. Hay la tendencia a perder algo.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

Todo resultará engañoso para este grupo de signos, por lo que deberán no creer tanto en lo que ven o escuchan, deben hacer treguas para evitar los conflictos.

Es un período de mucha confusión, nada es lo que parece y eso tiene a levantar muchas dudas. Lo importante es no hablar de más ni mucho menos levantes falsas expectativas o comentarios sobre otros.