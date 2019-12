Polémico estudio reveló que la deformidad facial heredada entre los reyes españoles de Habsburgo se debe al sexo entre ellos

View this post on Instagram

🧬👑🎨 Estudar a #endogamia a través de obras de arte. É o que fixeron científicos galegos para constatar que a consanguinidade dos #Austrias españois deixaba pegada en forma de mandíbulas prominentes. Queres saber máis? Entra en gciencia.gal. #monarchy #endogamy #CarlosII #Xenética