Por austeridad, desaparecerán dependencias en Irapuato

El gobierno municipal de Irapuato planea desaparecer dos direcciones de su gobierno, el alcalde de ese municipio, Ricardo Ortiz, comentó que la decisión se debe a las afectaciones que tendrán en el 2020 a causa de los recortes que realizó el Gobierno Federal al presupuesto destinado para Guanajuato y que termina por impactar a los municipios.

El edil panista señaló que aún no tienen definidas cuáles serán las áreas, sin embargo adelantó que no planea modificar temas relacionados a la Policía, Tránsito e inspectores. Además comentó que no se presentarán aumentos salariales para funcionarios de su municipio que ganen más de 10 mil pesos.

“Hemos anunciado medidas de austeridad y una compactación de los órganos de gobierno que van hasta la desaparición de un par de direcciones, sin tocar el tema de policía, tránsito e inspectores”, señaló Ortiz.

Ricardo Ortiz criticó que para el 2020 el Gobierno Federal no haya incluido proyectos propuestos por Guanajuato. El panista acusó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de “no querer” al estado.

“Lo que impacta al estado se traduce en un impacto hacia los municipios, este año no es la excepción. Pudimos ver que prácticamente ninguno de los proyectos que habían sido presentados por el gobierno del Estado, dentro de los cuales iban algunos proyectos de Irapuato, tampoco aparecieron. Es evidente el manifiesto que Andrés Manuel no quiere a Guanajuato”, aseguró Ortiz.