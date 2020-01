Insabi genera confusiones en guanajuatenses

Sin información ni apoyo económico es como varias familias y sus enfermos ha tenido que hacer frente al cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) emprendida por el Gobierno Federal.

María Elena Macías Juárez, es una de las afectadas. Ella labora como guardia de seguridad y durante una semana su padre permanece internado en Hospital General de León a causa de una grave infección, a la fecha su cuenta a saldar supera los 10 mil pesos, además, su papá necesita una cirugía.

“Mi paciente tiene seguro IMSS entonces desde que lo traje me lo han atendido de maravilla, pero me dijeron que me lo van a cobrar al 100% (…) me comentaron que antes el Seguro Popular podría apoyarme cubriendo una parte pero ahora que entró en Insabi, no saben cómo me pueden apoyar”, aseguró.