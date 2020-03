"La clave es no tener miedo y estar más unidas que nunca", Cristina Villaseñor Aguilar

Es la única mujer que ha presidido el Comité de Compras en el Clúster Automotriz del Puerto Interior en el estado. Es valiente, fuerte, pero sobre todo persistente. Cristina Villaseñor ha roto los paradigmas del papel de una mujer en un sector dominado por hombres, donde abrió brecha para las demás. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y en entrevista exclusiva con Publimetro aseguró que no es momento de quejas, sino de mensajes positivos para todos y también de unión entre mujeres.

¿Dónde naciste, Cristina?

— En Guadalajara, pero tengo más de 30 años viviendo en Guanajuato. Viví en León porque ahí estudié la carrera de Comercio Internacional, soy miembro de la primera generación de esta licenciatura en la Universidad de la Salle. Actualmente vivo en Irapuato y soy la directora de compras de la empresa Würth Elektronik, empresa de la que estoy orgullosa de pertenecer; aquí el 80% de los colaboradores son mujeres.

¿Cómo te defines?

— Le pregunté a mi hijo e inmediatamente me dijo: “eres muy constante”. Y creo que esa es la palabra clave. Soy perseverante y lo más importante es que no tengo miedo. Alguna vez lo tuve, pero he abierto puertas gracias a que empecé a tocarlas y tuve mil cerradas, pero luché mucho por abrir otras, hasta que me dieron la oportunidad.

¿Cómo comenzaste?

— Estaba estudiando la carrera cuando fui a COFOCE y en ese momento, era presidida por Ricardo Alaníz. Me le acerqué y le dije: “señor, yo quiero trabajar aquí, sólo necesito una oportunidad”, me volteó a ver y le dijo a uno de los colaboradores: “Por favor, fíjate en qué nos puede apoyar”. Así entré y comencé mandando fax, de ahí comencé a desarrollarme irme a Canadá a mejorar mi inglés, y de ahí, aprendí tanto que en el sexenio de Vicente Fox , cuando el puerto interior era sólo un proyecto, comenzamos con la gestión de empresas extranjeras, yo empecé en una empresa japonesa y luego en una francesa y de ahí ambas me dieron oportunidad de desarrollarme. Creo que por eso tengo otra visión, siempre debemos buscar la excelencia, ser nuestra mejor versión y hacernos independientes.

¿Cómo llega la oportunidad de ser presidenta?

— Yo ya estaba en esta empresa cuando se anunció la renovación de mi antecesor. Los estatutos son muy altos, como los años que debes tener como experiencia en el ramo, la preparación académica y otras cosas; debes cumplir con esos requisitos completamente. La votación es una sesión extraordinaria y es abierta. Cuando me eligieron a mi, el 99% de los votantes me eligió, solamente un hombre no lo hizo. Pero eso les sirvió a mis colegas para darse cuenta de que podemos. Tengo colegas que son increíbles, excelentes en su trabajo, todas merecen una oportunidad de sobresalir.

¿Has sufrido de machismo o de misoginia?

— Claro que sí, es común. Una vez un jefe me gritó enfrente de todos, pero soy una dama, así que le dije que no me confundiera, que yo no era su esposa. Me parece que es importante que todas las mujeres sepan su valor para que no cualquiera, sea hombre o mujer, las pueda atacar.

¿Cuál es tu consejo para las mujeres?

— Que se preparen. La mujer es dependiente y soporta todo porque se acostumbró a no ver por sí misma. Si ustedes son mujeres que leen esto, prepárense. Estudien, incluso si se dedican al hogar, nunca saben cuándo necesitarán ser independientes y pueden poner una cocina económica o cualquier otro negocio, porque todas somos capaces, es cuestión de creer en sí mismas. Sean independientes, autosuficientes, amorosas con ustedes, pero sobre todo, le mando un mensaje a las que tienen hijos y trabajan: busquen siempre el equilibrio, ¡siempre! si no tienen equilibrio, tarde o temprano algo va a tronar y el resultado va a ser siempre la frustración. Equilibren su vida, estén tranquilas y busquen siempre ser las mejores. Las mujeres somos poderosas, pero casi siempre nos saboteamos o tenemos una cultura arraigada donde la mujer debe ser sumisa.

En este Día de la mujer, ¿Qué te gustaría decir?

— Me gustaría decir muchas cosas pero creo lo que más me sale del corazón es pedirle a nuestras mujeres que alcen la mano. Si tienen capacidades, pidan un lugar, no esperen a que les caiga un milagro y que alguien las seleccione. Si ustedes son capaces, si saben que tienen la posibilidad de hacer algo, levanten la mano y pidan una oportunidad. No tengan miedo de nada, incluso de cortar relaciones que les hacen daño. Apoyen siempre a otras mujeres; juzgar, criticar y señalar no es un acto de amor a nuestro género.