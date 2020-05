Durazo acusa a Fiscalía de Guanajuato de ocultar cifras

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa, oculta cifras en relación a la violencia en esta entidad.

En una comparecencia con senadores la Junta de Coordinación Política del Senado, Alfonso Durazo, explicó que para conocer el panorama de inseguridad en Guanajuato han tenido que recurrir a vías trianguladas para obtener la información. "¿Esconden algo?", se cuestionó ante los senadores.

Además, señaló que es algo recurrente pues Guanajuato “nunca” ha entregado información en materia de seguridad.

"No obstante, la obligación de todos los estados de entregar información, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato no entrega información, nunca lo ha hecho. Tenemos que recurrir a vías trianguladas para conocer y tener una aproximación a la situación real de los números de violencia en Guanajuato (…) es francamente un absurdo, ¿Cuál es el motivo? ¿Esconden algo? No quiero yo cuestionarlo, pero lo hemos intentado por todas las vías, ya solo faltaría la jurisdiccional", declaró.

También expuso que esto no es exclusivo de Guanajuato, pues ya hay denuncias presentadas por presuntas alteraciones de las cifras de incidencia delictiva en Jalisco, Ciudad de México y Baja California.

Extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria. / Cuartoscuro

Para el extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, se debe diferenciar la información en materia criminal que se comparte con la federación. En primer lugar señala los datos estadísticos en incidencia delictiva y en un segundo rubro está la información considerada sensible por tratar de las operaciones de cárteles en la entidad.

Alcántara Soria considera que en el primer tipo se podría estar "rasurando" la información sobre todo en delitos sensibles, como homicidio doloso, secuestro y extorsión.

“Aquí lo que puede tenerse como hipótesis es que el fiscal general del Estado rasure algunos datos de delitos sensibles: homicidios dolosos, extorsiones y secuestros para que le rinda buenas cuentas al gobernador Diego Sinhue para que no se note que estos delitos, más sensibles para la sociedad, están incontenidos”, plantea el especialista el materia de seguridad.

Sin embargo, Alcantara Soria también destaca que las entidades tendrían motivos fundados para no compartir información en materia de operación de cárteles. Para el especialista los motivos son las diferentes exposiciones públicas que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de personas ligadas al Cartel de Sinaloa.

El Jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán / Cuartoscuro

“Si el presidente está diciendo que abrazos y no balazos y se reúne con la madre del Chapo y suelta al hijo del Chapo, pues lógicamente una autoridad estatal que quiera cuidarse si tiene información sobre las actividades del Cartel de Jalisco Nueva Generación o de Santa Rosa de Lima, pues tienen motivos fundados para no compartir esa información porque en esa feria de suspicacias no sabemos con qué cártel está jugando López Obrador y Durazo”, explicó.

Por último, señaló que si el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tiene pruebas de manipulación de datos por parte de autoridades de Guanajuato se deben presentar denuncias.

“Primero lo que se requiere es que Durazo tenga pantalones, que tenga cojones para que Centro Nacional de Información o el Sistema Nacional de Seguridad Pública denuncie ante la Fiscalía General de la República o a la Auditoria Superior de la Federación las omisiones o las manipulaciones del responsable de información estadística del estado de Guanajuato”, finalizó Juan Miguel Alcántara Soria.