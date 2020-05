Aborto provoca cruda moral: diputado de Guanajuato

Este lunes se realizó la tercera mesa de trabajo sobre la reforma propuesta por diputados locales del PRD y Morena para despenalizar el aborto en Guanajuato.

En esta ocasión los diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud Pública se reunieron con funcionarios públicos de varias dependencias y organismos. En la argumentación, se mostraron en contra a la reforma.

Diputado Luis Antonio Magdaleno Gordillo por el Distrito XXII de Guanajuato. / PAN Guanajuato

Durante la reunión destacó el argumento del diputado local del PAN, Luis Antonio Magdaleno Gordillo, quien señaló que el aborto es el mayor genocidio y provoca cruda moral a las mujeres.

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud entre 2010 y 214 se registraron más de 50 millones de abortos a nivel mundial y esto claramente se habla que es un genocidio (…) aunque les parezca raro, su conocen a una mujer que ha abortado traten de escucharla y vean que sí, psicológicamente queda con una cruda moral y aun así si vemos pacientes que llegan a abortar cuando son cuestiones propias de una infección de vías urinarias, que es la principal causa de aborto, vean cuando esas pacientes se les tienen que hacer un legrado porque ya se vino el bebé, cómo quedan esas personitas psicológicamente”, declaró el también médico general.

El representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Luis Alberto Estrella Ortega señaló que el derecho a la vida se encuentra reconocida en diversos tratados internacionales.

Al hacer el uso de la voz, Tatiana Guerrero en representación del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) expuso que las iniciativas podrían generar un retroceso, pues ciertos aspectos ya se encuentran regulador por la Norma Oficial Mexicana 046.

“Con los planteamientos de las iniciativas no vemos que haya una posibilidad de que les vaya a dar oportunidad de ejercer el derecho a la salud de las mujeres, pues no está siendo suficientemente sustentado o justificado, no les dará claridad a las personas que tienen que perseguir los delitos o aplicar las sanciones de manera justa, anularía el acceso de las mujeres a la justicia”, consideró.

El representante de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Luis Manuel Soto Navarro señaló que en los casos permitidos por ley, como lo es la violación, el Estado está obligado a brindar la atención a la víctima que desea abortar.

Durante su participación, José Federico Ruíz Chávez de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado refirió que algunos de los aspectos de las iniciativas ya se encuentran en la Norma Oficial Mexicana 046. Además, indicó que las medidas planteadas tanto en el Código Penal del Estado y las demás leyes que se proponen reformar, ya están reguladas.

Será este martes cuando las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud Pública dictaminen las iniciativas, de ser negativas serán desechadas y no subirán para ser votadas ante el pleno.

