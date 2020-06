Exigen regularización de anexos ‘patitos’ en Irapuato

Representantes de anexos de varios municipios de Guanajuato protestaron este lunes afuera de la presidencia municipal de Irapuato para exigir que los centros de rehabilitación de adicciones sean regularizados, esto, tras el ataque armado del pasado sábado al anexo “Empezando una Nueva Vida" y donde murieron 10 personas.

Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), señaló que en Irapuato tienen identificados al menos 260 grupos o casa de rehabilitación, de ellos, sólo entre 25 y 30 están registrados por la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Para Nicolás, las razones de varios anexos a regularizarse es que asumirían responsabilidades sobre los internos y tendrían que acatar las disposiciones de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

“Una de las razones por las que no se dan de alta con la Secretaría de Salud es que no quieren responsabilidad, no quieren visitas de la Secretaría. No quieren que haya revisiones porque hacen malos manejos de estas casas”, declaró Nicolás Pérez Ponce.

Tras los hechos ocurridos el sábado en un anexo de la colonia 24 de abril en #Irapuato donde 10 personas murieron, este lunes, representantes de centros de rehabilitación de varias ciudades se manifestaron en la presidencia municipal, para exigir una audiencia con el Alcalde. pic.twitter.com/W1QclUsJv3 — F A B I Á N (@edgarfabianvf) June 8, 2020

Detalló que el anexo “Empezando una Nueva Vida" no estaba dentro de los centros reconocidos por la unión.

Comando armado ingresa a anexo y mata a 10 en Irapuato En febrero de este año, también un comando armado irrumpió en un anexo y se llevó a cinco personas. En diciembre de 2019 se reportó un hecho similar, ahí levantaron a 23 internos.

Además, aseguró que los constantes ataques a anexos en Irapuato, tres en menos de un año, han provocado miedo en las familias que buscan que sus parientes de recuperen de alguna adicción.

“A los centros de rehabilitación que quieren entrar a la unión nosotros les hacemos una investigación para ver si no tienen problemas (…) esta persona no era de unión, no era parte de nosotros. Pero nos afecta porque la sociedad, familiares de los usuarios piensan que estas personas van a venir a los centros de rehabilitación de nosotros y le quitan la oportunidad a la persona de rehabilitarse”, declaró.

El alcalde estuvo presente en el 2do Foro Estatal de Prevención y Tratamiento en Adicciones. / Gobierno de Irapuato

Por ultimó aseguró que tras la protesta establecieron contacto con el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, que se comprometió a generar un convenio para monitorear los anexos.

“Estamos exigiendo que revisen los centros de rehabilitación que no estén regularizados, que se cumpla con lo que está pidiendo Secretaría de Salud para brindar apoyo a las personas que lo necesitan”, finalizó.