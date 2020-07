Estas son las cinco colonias con más casos de Covid-19 en León

La Secretaría de Salud de Guanajuato comenzó con la promoción y difusión de información contra el coronavirus enfocada a las colonias con más contagios de Covid-19 en León. La dependencia informó sobre 28 colonias donde se concentran los casos, siendo cinco de ellas las de mayor peligro.

Colonias con más contagios en el Municipio de León. / Secretaría de Salud de Guanajuato

La estrategia de concientización inició en el Parque San Francisco del Barrio del Coecillo, identificada como una de las colonias con más casos confirmados de Covid-19.

“El objetivo es concientizar a la población y enfatizar en el uso de cubrebocas en cualquier lugar, es decir; tienda, bancos, mercados, calle en general; así como el uso de alcohol en gel antibacterial y tomar su la sana distancia”, señaló Guadalupe Verduzco, Coordinadora de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria No. 7.

Las cinco colonias de alto riesgo de contagio son el Barrio de San Miguel con 97 contagios y ocho muertes; León II con 81 contagios y tres decesos; el Coecillo con 78 casos confirmados y seis personas que han muerto, León I con 75 contagios y cuatro muertes y Valle de Señora con 66 casos.

Este mensaje será colocado en las zonas o colonias con mayor riesgo de contagio de #Covid_19mx. @SaludGuanajuato iniciará con León. pic.twitter.com/RylV6nWfWc — René Fúnez (@ReneFuat) July 17, 2020

Las 28 colonias identificadas con mayor número de contagios se distribuyen en prácticamente todo el municipio. Entre ellas está Gran Jardín, Las Trojes, Jardines de Jerez, Agua Azul, Villas de San Juan, San Isidro, San Pedro de los Hernández, Brisas del Lago y Zona Centro.

Colonias de León con más muertes por Covid-19. / Secretaría de Salud de Guanajuato

En tanto a las colonias con más muertes destaca el Barrio de San Miguel, la Zona Centro, El Coecillo, San Padre de los Hernández, Killian, San Felipe de Jesús, entre otras.

El jueves 16 de julio, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó sobre esta nueva medida en la que se colocarían anuncios de alerta de contagio en las colonias de mayor incidencia de los municipios, empezando por León dando que reporta 7 mil 35 contagios y 386 muertes. El titular de la SSG dijo que no se trata de una medida para estigmatizar, si no de prevención y concientización sobre los riesgos de no acatar las medidas sanitarias.

Guanajuato supera las mil muertes por Covid-19 En el municipio de León han ocurrido 385 decesos, lo que representa el 38.2% del total.

Los anuncios de estas zonas comenzaron por León pero en otros municipios como Salamanca también se comenzó a hacer público las colonias con más contagios. En este municipio, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Juan Jesús Martínez, explicó que las colonias con mayor contagio de Covid-19 en Salamanca son la Zona Centro con 220 casos, colonia Guanajuato con 28 casos, colonia Ampliación Bellavista con 10 casos, Arboledas con 22 casos, El Progreso 11 casos, Las Reynas con 11 casos, Bellavista con 33 casos, Infonavit 1 con 21 casos, Cipreses 10 casos y la comunidad de Valtierrilla 77 casos confirmados.

El acumulado de casos a nivel estatal es de 17 mil 384 contagios y mil 25 muertes. Otras 9 mil 103 personas se han recuperado.