León se queda sin más de mil 200 árboles en menos de un año

En julio de 2019 a junio de 2020 la Dirección General de Medio Ambiente de León autorizó la tala de mil 266 árboles, es decir, en once meses la dependencia municipal permitió que se talaran un promedio de 3.7 árboles por día.

Según el informe “Comparativas Reforestación por Recursos Naturales VS autorizaciones por Regulación Ambiental” del gobierno municipal, de octubre de 2018 a junio de 2020 se han talado 3 mil 647 árboles. La problemática es mayor si se suman otros 917 retiros.

Reporte de tala de árboles en León de octubre de 2018 a junio de 2020. / Cortesía

En tanto a las estrategias de reforestación, se han plantado 8 mil 301 árboles en la zona urbana y 5 mil 992 en la sierra.

Desde julio de 2019, María del Carmen Mejía Alba, directora de Gestión Ambiental, reconoció que en la ciudad se tiene un déficit del 50% en áreas verdes por cada habitante pues se tiene 4.5 metros cuadrados cuanto lo ideal son 9.5. Este medio cuestionó a Emilio Vargas Colmenero, director de Recursos Naturales de la dependencia, sobre la situación actual en ese sentido.

“Primero partiendo de la pregunta desde qué perspectiva se considera un déficit”, se limitó a responder y ofrecer datos sobre el inventario de arbolado en la ciudad.

Para Ricardo Ibelles, representante de la Fundación Rescate Arbóreo, se trata de un problema de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil, el primero por permitir la tala y la segunda por pedir los permisos.

“Nos falta mucho por hacer e incluyo a sociedad civil porque al final, ¿quién pide los servicios?, ellos los otorgan, pero son las personas quienes piden los servicios. Entonces tampoco somos empáticos”, señaló el activista.

El activista medioambiental señaló que las talas en la ciudad de León se ven agravadas cuando las medidas de compensación no son cumplidas por la propia autoridad encargada de “ impulsar el desarrollo sustentable del Municipio”.

“Dieron permiso para retirar más de 4 mil 500 árboles y por cada árbol deben plantar 10, deberíamos tener más de 40 mil, ¿dónde están los árboles? (…) no es que tengamos un reglamento, si no hay voluntad de que las cosas se hagan bien de nada sirve ese reglamento o tener una dependencia porque vemos para lo que sí sirven, que es para no cumplir las cosas”, declaró Ricardo Ibelles.