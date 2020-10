FOTOS: Retratan lo mejor de la gastronomía de San Miguel de Allende

View this post on Instagram

#Claroscuro el arte de la gastronomía puede ser vista en @codigopostaldesign Canal #16. Centro de San Miguel de Allende del 22 de octubre al 22 de noviembre. Fotografías por @carlosgmaier Montaje y dirección: @luisfabianflores El talento gastronómico en San Miguel es fabuloso !Ven a probarlo! @turismosma #SanMigueldeAllende