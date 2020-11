¡Estamos hartos! periodistas claman justicia por asesinato de Israel Vázquez en Salamanca, Guanajuato

Cerca de un centenar de reporteros varios medios y municipios de Guanajuato se postraron frente a la presidencia municipal de Salamanca para exigir justicia por el asesinato de Israel Vázquez, reportero del portal de noticias El Salmantino, mientras cubría un hecho delictivo.

“Justicia para Israel”, “queremos informar sin miedo”, entre otras; fueron las consignas que gritaron los reporteros. En el lugar estuvieron presentes compañeros de Israel en el Salmantino, quienes evidenciaron el hostigamiento del que han sido víctimas por parte de la administración municipal al retratar la violencia en el municipio.

Karla Montenegro, Jefa de Información de El Salmantino. / René Fúnez

“No necesitamos ir a Siria para sentir el dolor que todos los días se siente y no nada más nosotros, sino muchas familias, más de 380 muertos no es una cifra de la cual no debamos espantarnos (…) Estamos hartos de que el gobernador y la presidenta municipal de Salamanca nos cierren las puertas porque toda la vida nos han cerrado las puertas (…) no quiero pleito, quiero paz, que se haga justicia y reclamar y levantar la voz a nombre de todas aquellas personas que no han podido o que sigan teniendo miedo porque estamos cansados de vivir así”, reclamó Karla Montenegro, Jefa de Información de El Salmantino.

Muere periodista atacado en Guanajuato durante cobertura Israel, reportero de El Salmantino, daba cobertura a un hallazgo de un cuerpo sin vida en Salamanca cuando fue agredido. Se confirmó su muerte pasado el mediodía.

El gremio periodístico de Guanajuato exigió que se esclarezca el caso y que la Fiscalía General del Estado de con los responsables del ataque al reportero ocurrido este lunes cuando reporteaba el hallazgo de restos humanos en la colonia Villa Salamanca 400.

Víctor Manuel Jiménez Campos (abajo), reportero en Celaya de la fuente policíaca desapareció desde el 1 de noviembre. / René Fúnez

También se exigió información y avances sobre la desaparición del reportero Víctor Manuel Jiménez Campos, quien fue visto por última vez el pasado 1 de noviembre en Celaya. Pese a ello, la Fiscalía de Guanajuato no ha emitido ninguna información.

“No vamos a permitir ningún ocultamiento, no vamos a permitir que ni Israel ni nadie más sea un numero más ni una carpeta de investigación. Ni en el Consejo Estatal de periodistas tenían esa información de un periodista desaparecido, incluso ni una ficha de búsqueda. Lo que estamos viendo es la urgencia de nuestra parte de repensar nuestras coberturas periodísticas, de repensar nuestra seguridad, de repensar, replantearnos, de aprender las medidas que desgraciadamente que hoy en este estado tenemos que tomar para hacer nuestro trabajo”, señaló Verónica Espinosa, periodista del semanario Proceso e integrante del Consejo Estatal de Periodistas.

Previo a la manifestación, familiares y amigos despidieron a Israel con una misa y un homenaje en una cancha de fútbol, deporte favorito del reportero asesinado presuntamente por dos sujetos.





Publicidad





El 10% de las muertes en 2019 en Guanajuato fueron por homicidio En 2019 un total de 37 mil 703 personas murieron en Guanajuato, de estas muertes, 4 mil 019 corresponden a homicidios.

Alcaldesa de Salamanca revictimiza a reportero fallecido

Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca, cuestionó el trabajo del reportero Israel Vázquez mientras daba cobertura a un hecho de violencia en ese municipio. Para la edil morenista los reporteros “se exponen de más”.

Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca. / René Fúnez

Tras la protesta de este martes en la presidencia de ese municipio, Beatriz Hernández fue cuestionada sobre los partes informativos de autoridades de seguridad sobre el hecho en que perdió la vida Israel. La funcionaria municipal se negó a brindar información pues dijo se estaba integrando por la Fiscalía de Guanajuato.

“Vean las circunstancias en las que estamos, no debió, si, si, si Israel hubiese llamado, he recibido este reporte, es más, la Cruz Roja, las ambulancias, no llegan al lugar sino llega la seguridad pública, entendamos que estamos en una situación muy complicada (…) Ir a las 5:00, 6:00 de la mañana a ese lugar que sabemos todos es tan peligroso”, declaró Beatriz Hernández.

La alcaldesa fue cuestionada por el hostigamiento y bloqueo informativo a El Salmantino, portal informativo que da amplia cobertura a los hechos de inseguridad en ese municipio.

“Quiero decirles a todos que hemos sido cuarteados en muchas ocasiones, hemos sido bloqueados por la misma directora de Comunicación que ahí la tiene usted. Luz Amparo, no me contesta mensajes, yo busco entrevistas, no hay entrevistas, hay un bloqueo permanente para El Salmantino”, dijo Karla Montenegro, jefa de información de El Salmantino.

Pese al reclamo de la prensa guanajuatense por el ocultamiento de información, la presidenta municipal evadió los cuestionamientos y se deslindó de su responsabilidad al señalar que se necesita mayor apoyo por parte del gobierno estatal.

Tras al negativa de la alcaldesa a responder los cuestionamientos los reporteros abandonaron la sala. / René Fúnez

Tras la negativa de Beatriz Hernández, el encargado del 911 en el municipio, Carlos Domínguez, dio algunos detalles de ese día. Se informó que la Guardia Nacional, que hace las funciones de Policía Preventiva en Salamanca, tardó 32 minutos en atender el reporte de hallazgos de restos humanos, por lo que incluso Israel Vázquez llegó primero.

“La primer llamada, donde reportan la presencia de restos humanos, que fue a las 5 con 40 minutos, la siguiente llamada, fue a las 5 con 41 minutos, nuevamente reportando una cabeza y restos humanos a mitad de una avenida, cuando se le turna el reporte a los compañeros, que están en la calle trabajando, ellos manifiestan un arribo al lugar de los hechos, por el reporte de los restos humanos, y reportan que a las 6 con 12 minutos solicitan una ambulancia porque se encuentran que hay un hallazgo de una persona lesionada, esa es la hora en que está registrada”, señaló.

Este miércoles fue anunciada una nueva protesta por parte del gremio de periodistas pero ahora afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Integrantes de El Salmantino denunciaron bloqueos informativos y hostigamiento por parte del gobierno municipal. / René Fúnez