“Me destruyó”, retratos del consumo de cristal en León

Alan sueña con tener una familia, un hijo y una casa. Él comenzó a consumir drogas a los 20 años; fue de la marihuana a la cocaína, psicotrópicos, LSD, hongos hasta llegar al cristal. Este último, en sus palabras, fue el que lo “destruyó”.

Después de casi 3 meses de tratamiento, Alan ha dejado las adicciones. / René Fúnez

El 31 de agosto de este año se internó en la asociación “Renacidos de León A.C.”, después de casi tres meses de tratamiento y a sus 24 años comienza a salir e integrarse al ambiente laboral. Ha vuelto a tener apetito, ha ganado masa muscular y ha dejado de tener delirios visuales y auditivos.

Alan quedó enganchado del cristal cuando lo comenzó a usar como una forma de tener energía para trabajar. Relata que desde la primera dosis sintió “adrenalina” y como “la pila” se le recargaba. Con dos años de consumo en aumento su familia se apartó.

“Cuando se iba el efecto, me sentía tenso, con nada de hambre, con ascos, empezaba a ver sombras. Empezaba a escuchar que todos hablaban de mí. Es ir en el transporte público o en la calle y sentir que todos te miran (…) fui adelgazando mucho, no comía, no dormía; eran noches larguísimas (…) quisiera a conocer una persona la cual me dé una motivación, que me dé una balanza para las emociones, tener un hijo, tener una casa. Tener ese apoyo familiar. Llegar a casa y ver a mi esposa y a mi hijo y que yo esté bien”, cuenta con una sonrisa en el rostro.

Caso similar es el de Cristian Rangel de 23 años. Comenzó su consumo desde los 17 años con marihuana, pasó al agua de celaste hasta llegar al cristal. El llegó a la asociación el 9 de marzo y con más de 8 meses dentro también ha comenzado a recuperar su vida. También sueña con una familia.

“Cuesta mucho porque a la edad de uno quién quiere cambiar, quién quiere dejar de drogarse y beber (…) tengo sueños de tener una familia, una casa, un buen carro. De superarme en la vida, cosas que perdí cuando estaba en la actividad, esos sueños se derrumbaron pero dicen que nunca es tarde para soñar y hacerlos realidad”, relata.



“Renacidos de León A.C.” nació en noviembre de 2019 y a un año ha logrado que aproximadamente 30 personas hayan logrado dejar las adicciones y reintegrarse a su familia. A la fecha atienden a 60 hombres, en su mayoría por adicción al cristal.

En su centro en el Barrio del Coecillo apoyan a sus internos con una psicóloga, un médico general y trabajan con el programa de 12 pasos basado en los alcohólicos anónimos; así como con programas de autoayuda, terapia grupal y estudios de primaria y secundaria.

Ernesto y Braulio Bocanegra señalan que la principal adicción que atienden es al cristal. / René Fúnez

Ernesto y Braulio Bocanegra están al frente de “Renacidos de León A.C.” y señalan que en últimas fechas el consumo de drogas como las metanfetaminas, cristal, ha ido en aumento por lo barata que llega a ser una dosis, entre 50 y 60 pesos. En el centro que dirigen es por esta adicción por la que la mayoría están internados.

“Hay unas personas que ya llegan con unos delirios auditivos y visuales muy fuertes por el cristal. Les genera cansancio, dolores de cabeza, te da falta de apetito (…) la mayoría de las personas que ingresan a un centro de rehabilitación es por el problema del cristal u otras metanfetaminas, agua de celaste; pero la prioridad ahorita es el cristal”, explica Ernesto Bocanegra.

Con aportaciones semanales y entrega de despensas, Ernesto y Braulio Bocanegra siguen dando apoyo a sus internos. / René Fúnez

A nivel estatal la Red de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) de Guanajuato tiene 110 centros y atiende a alrededor de 7 mil personas, entre un 80% y 90% son por la adicción al cristal y atienden a por lo menos 100 menores.

Nicolás Pérez Ponce, presidente de CRUB, detalla que el crecimiento del consumo del cristal ha provocado que ha edades más cortas sean “enganchados”. En uno de los centros de la red atienden a un niño de 9 años con adicción al cristal, el menor comenzó su consumo a los 8 años. También en las mujeres se ha disparado la adicción, de sus 7 mil internos, el 40% son mujeres.

“Hasta las amas de casa, es bien curioso, pero creo que por la ignorancia ellas empiezan a consumir porque se sienten obesas. Tenemos mujeres que se meten a la cabeza que con el cristal bajan de peso, pero cuando ya están bien agarradas pues la situación se pone mal”, explica Nicolás.

Para el representante del CRUB se trata de un problema de salud pública, que incluso impacta en la incidencia delictiva en la entidad.

“Muchos chavos nos han sido arrancados, muchos han tenido que perder la vida por las drogas y nosotros lo que buscamos es cooperar un poco para la situación que se está viviendo”, puntualiza.

Es el cristal la segunda droga más consumida en León

En lo que va del año la Secretaría de Seguridad Pública de León ha asegurado 15 mil 340 dosis de cristal. Se ubica como la segunda droga con mayor circulación en el municipio, sólo por detrás de la marihuana.

Según información compartida por la SSPL de enero a octubre de 2020 un total de 5 mil 968 personas han sido detenidas por posesión de cristal, al lagunas con fines de venta.

Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública, informó que en los últimos 10 años el municipio de León se ha incrementado la venta de droga un 26%. El funcionario alertó sobre un problema generalizado en León.

“Se incrementó hasta un 26% la venta de droga en los últimos años y no es una zona exclusiva de León, donde llegabas y te vendían la droga, si no que ya es toda la ciudad. Hemos tenido problemas en la ciudad y el problema que tenemos es el alto consumo que tenemos en los jóvenes”, explicó.

Como una nueva medida para combatir el trasiego de droga, la SSPL ha presentado 7 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado donde se reportan al menos 215 puntos de venta.

El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos señala que el cristal es una metanfetamina usada como un “estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central”. Su aspecto es similar a fragmentos de vidrio o cristal o piedras blancoazuladas brillantes. “Su estructura química es similar a la de la anfetamina, un fármaco que se usa para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia, un trastorno del sueño”. También se conoce como azul, cristal, hielo, met y anfeta