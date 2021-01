Imposible sana distancia en transporte público de León: arroja encuesta de OCL

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) informó los resultados de su encuesta realizada a usuarios del transporte público. Destaca que el 71% de leoneses considera “imposible guardar sana distancia” en el mismo.

La encuesta aplicada a 452 personas y de las cuales 95% dijeron usar el transporte público, también arrojó que también ese mismo 95% cree que se trata de lugares donde hay altas probabilidades de contagiarse de Covid-19.

Las horas de saturación según los usuarios, son los horarios de entradas y salidas laborales, de las 7 a las 8 de la mañana y de las 7 a las 8 de la noche.

Sobre en qué parte del uso del transporte público tiene altas posibilidades de contagio, el 55% considera que en el traslado a su destino; al abordar la unidad el 21%; a la espera de la unidad el 9% y al ingresar o salir de las estaciones el 9%.

“Esta encuesta es para reforzar el sentir y la percepción que tiene la ciudadanía y en especial de los usuarios del transporte público. Dijimos la semana pasada que había información valiosa sobre la problemática que se tiene en los medios de transporte público y hoy lo corroboramos con esta encuesta con los datos claros de la percepción de la ciudadanía”, señaló Rocío Naveja, presidenta del OCL.















Publicidad















A pregunta expresa sobre si el gobierno municipal ha sido laxo con las medidas sanitarias al interior del transporte público y con los concesionarios del servicio, Rocío Naveja respaldó al gobierno municipal.

“No podemos decir que ha sido laxo porque han habido muchas acciones a favor, pero ante la gravedad, ante grandes problemas, grandes soluciones”, señaló.

La titular del OCL también informó que durante el perifoneo para incentivar el uso del cubrebocas en colonias con alta tasa de contagio, sus colaboradores han sido agredidos de forma verbal.

En el llamado “Covímetro” que presenta el organismo cada semana, destacan por número de contagios y muertes el Barrio de San Miguel, Vista Hermosa, Zona Centro, León II, el Coecillo, colonia Obregón, León I, Piletas, colonia Azteca, 10 de mayo, Villas de San Juan, entre otras.

“Hay también un serio rechazo de la ciudadanía a no usar el cubrebocas, en el perifoneo hemos tenido agresiones de lagunas personas que no comparten esta forma de pensar (…) estas personas que han muerto, un alto porcentaje, han muerto por irresponsabilidad de otros. Es un tema muy grave porque están matando gente sin darse cuenta, por no cuidarse. Ni más policías ni más recurso van a detener esto, si no hay voluntad del propio ciudadano”, señaló.