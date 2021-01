Incrementan capacidad hospitalaria en Guanajuato ante saturación de centros médicos

Por la saturación que ya presentan los centros médicos en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que en el Hospital Estatal de Atención al Covid-19 se colocaron 20 camas más.

La capacidad de este hospital se incrementó a 60 espacios para pacientes graves con Covid-19.

El mandatario informó que también se ha invertido en la compra de ambulancias para el traslado de pacientes con coronavirus y que fueron entregadas al Sistema de Urgencias de Guanajuato.

“Acabo de autorizar 20 camas más para el Hospital Covid en León, acabo de autorizar un tomógrafo por 20 millones de pesos para el Hospital Covid. Estamos gestionando recursos para que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío ponga más camas”, declaró durante la entrega de infraestructura educativa en Romita.

Rodríguez Vallejo reiteró su llamado a la población a disminuir la movilidad para evitar que los casos sigan en incremento. Puntualizó que de seguir los contagios no habrán camas ni personal de salud suficiente para dar atención.

“Muchos me dicen ‘¿por qué no utilizan las escuelas o los hoteles que están solos para las camas?’. El problema no son las camas, es el personal médico, de qué te sirve tener una cama o un ventilador si no tienes a un médico o una enfermera que atienda al paciente”, señaló.

Hospitales donde ya no hay más espacios para pacientes

Hospital de Apaseo el Alto

Hospital de Purísima del Rincón

Hospital de Romita

Hospital Comunitario de Las Joyas en León