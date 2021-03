Denuncian irregularidades en investigación por muerte de cinco trabajadores del sistema de agua en León

Familiares de los cinco trabajadores que murieron en la Planta de Tratamiento y Módulo de Desbaste de Sapal, exigieron el cese del director Enrique de Haro Maldonado y el presidente del consejo de Sapal, Jorge Ramírez Hernández.

En rueda de prensa, denunciaron que errores en las investigaciones del Ministerio Público y el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, “que han puesto en grave riesgo los indicios que permitirían determinar con la mayor certeza posible” las causas de la muerte en accidente ocurrido el 13 de noviembre de 2020 en el Módulo de Desbaste.

Juan de Dios Hernández Araiza, abogado de dos de las cinco familias, señaló que el presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) no los ha recibido a más de dos meses de la muerte de Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.

“Hemos tenido alrededor de ocho reuniones con Sapal, siempre en busca de su presidente, Jorge Ramírez Hernández, pero nos lo niegan. Nos insisten que tenemos que tomar el finiquito de seguro de vida y terminar con esto (…) las familias de los trabajadores de fallecidos no merecen el trato indigno que les ha dado Sapal”, dijo.

El abogado detalló que por José Salvador Afanador Martínez de 26 años y que tuvo un año y cuatro meses de antigüedad en Sapal, les han ofrecido 50 mil 900 pesos. Por Alberto de Jesús Silva Zúñiga de 19 años y con antigüedad de 52 días, a la familia le ofrecieron 31 mil pesos. El defensor legal puntualizó que los trabajadores no recibieron capacitación ni equipo apropiado, pese a denuncias previas del mal estado de la planta.

Enrique Pérez Ramos, maestro en ciencias forenses, explicó las deficiencias en la investigación de la Fiscalía General del Estado y que obra en la carpeta 106048/2020. Precisó que la FGE tuvo una mala disposición de los cuerpos y no levantó ninguna muestra.

“¿Quién hizo el levantamiento del cadáver?, fue el chofer del anfiteatro (…) es importante que acuda el médico legista a hacer ese levantamiento, porque a va a encontrar toda la situación y todo lo que pasó alrededor del cuerpo y que influyeron en que perdieran la vida, pero eso ya no les interesa”, señaló.

Familiares de las víctimas señalaron que no hay avances en las investigaciones y las autoridades tanto de Sapal como la de FGE han intentado “tapar” lo ocurrido.

“Las autoridades lo han hecho todo con los pies, porque la perecer se ha tratado más de tapar todo lo que ha pasado que llegar a una investigación o darnos algo claro de lo que pasó. A más de 50 días me atreví a ir a preguntar cómo iba la investigación y jamás se fue a la planta a tomar una foto, a checar esto (…) no tomaron muestras de nada, no se ha tomado nada enserio. Murieron cinco personas y parece que no pasó nada”, dijo uno de los familiares.

En un comunicado, Sapal aseguró que están a la espera de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

“El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), reitera su cooperación, como ha sido desde el primer momento, con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades, respecto a los hechos ocurridos en el Módulo de Desbaste el pasado 13 de noviembre.

El organismo es respetuoso de las investigaciones, atendiendo puntualmente todos los requerimientos e inspecciones, por lo que, en pleno respeto a las partes involucradas, esperará el resultado de estas”, señala la misiva.