Protestan en cinco municipios trabajadores de IMSS Guanajuato, exigen ser vacunados

En diferentes municipios de Guanajuato se reportaron protestas de trabajadores del IMSS por la falta de la vacunación contra el Covid-19.

En la clínica IMSS número 10 de Guanajuato capital trabajadores colocaron pancartas en las instalaciones a manera de protesta. Con leyendas como “no queremos ser héroes, queremos ser vacunados”, exigieron que aunque no sean de la primera línea de atención de Covid-19 se les vacune.

Jorge López, auxiliar de enfermería y representante sindical de esta clínica, informó que de los 234 trabajadores, sólo entre 50 y 60 han sido vacunados.

“Los compañeros están inconformes porque no se nos han vacunado a todos. A nosotros nos manejan como que no somos un hospital Covid pero estamos atendiendo pacientes con Covid (…) es la única inconformidad, no es paro de labores, todos seguimos trabajando pero simplemente es la inconformidad de que no se nos ha vacunado a todos”, señaló.

Jorge López, auxiliar de enfermería y representante sindical de la clínica IMSS número 10 (Guanajuato capital), afirma aunque no los han vacunado, seguirán trabajando bajo protesta:

En Salamanca también se reportaron manifestaciones de personal médico. Desde la clínica HGZ 3 denunciaron que varios no han recibido la segunda dosis de la vacuna, en algunos casos ni la primera. En este hospital trabajan alrededor de 650 personas.

Caso similar se reportó en Celaya e Irapuato, en este último, cerca de 50 trabajadores denunciaron que faltan la mayoría de los 400 trabajadores del Hospital General de Zona Medicina Familiar 2 y en la Unidad Médico Familiar 57, aún no son vacunados.

“Gobierno, exigimos nuestras vacunas. Gobierno, cuida a tu personal de salud, vacúnales”, fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes.

En León también se colocaron cartulinas de protesta en las clínicas del IMSS como la T-21, T-48 Y T-58. Además, este miércoles médicos residentes del área de gineco-obstetricia de la UMAE 48 también protestaron por la falta de vacunación.

“La vacuna no nos hace inmunes, pero sí nos da una seguridad para combatir al Covid-19”, se leyó entre los pasillos de clínicas del IMSS en León.

De los 17 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, el 60% siguen sin ser vacunados o no han recibió la segunda dosis contra el Covid-19.

Este martes, Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del IMSS en Guanajuato, señaló que, de los 17 mil trabajadores en este sector, sólo 7 mil tiene su esquema completo de protección contra el nuevo coronavirus.

“De los 17 mil trabajadores tenemos 7 mil que ya tienen dos dosis y hay 2 mil 100 que tienen una dosis y que esperan su segunda dosis y con eso tenemos cubierto alrededor del 40% de la población trabajadora, nos falta el 60%”, dijo.