Senadores del PAN exigirán modificar pacto fiscal; quieren retribución justa a estados

La senadora del PAN por Guanajuato, Alejandra Reynoso, dijo que seguirán exigiendo que se modifique el pacto fiscal.

La legisladora señaló que las retribuciones a los estados no son justas, sobre todo, con aquellos que más aportan.

Alejandra Reynoso defendió que pese a que Guanajuato es de las mayores economías en México, el gobierno federal le sigue aplicando recortes.

“Lo que nosotros hemos denunciado es la gran diferencia que hay en la actual administración en los primeros cuatro años con Morena y los cuatro años de la anterior administración. Si lo comparas con el 2020, dicen que nos dieron más, pero no, también lo redujeron”, declaró.

La panista señaló que además de los recortes al presupuesto de Guanajuato, tampoco se destina recursos para obra pública.

“Donde se ha visto el principal impacto no es la coordinación fiscal, que ahí sí nos pega, sino que ya no hay inversión en Guanajuato, no hay inversión para carreteras, infraestructura, hospitales. Lo del ramo 23 para estados municipios ya no existe”

Sobre el trabajo que se realizará desde el Senado, la panista dijo que insistirán que además de la modificación del pacto fiscal, se buscará generar incentivos por colegiaturas, primeros empleos e inversión.