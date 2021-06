Se agota tiempo para que partidos en Jalisco quiten su propaganda

A los partidos políticos en Jalisco se les agota el tiempo para retirar su propaganda política. Según el acuerdo entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE), se tiene de plazo 30 días después de los comicios, o sea hasta el 6 de julio para que los partidos retiren su propaganda de muros y espectaculares. A quienes no cumplan serán sujetos de sanciones y amonestaciones.

A decir del consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, en la elección de 2015 ya hubo un antecedente de partidos sancionados por no atender las disposiciones de retiro de propaganda electoral.

Se hicieron varias inspecciones, y al percatarse que la propaganda no era retirada de su sitio, se procedió a la sanción que genera merma a las prerrogativas de los partidos:

“Hubo incumplimiento, lo que hicimos en un primer momento fue revisar que estuviera esta propagada y luego regresamos porque primero requerimos a los partidos por el retiro para no sancionar desde el principio. Requerimos, les decimos dónde están ubicadas, hacemos un segundo recorrido y las que no han sido retiradas fueron sujetas ya de una sanción. Ya tenemos partidos sancionados: fue una amonestación en ese momento, era el primer acto”, señaló Alcaraz.

En el caso de las lonas en fachadas de viviendas, es responsabilidad del morador y no del partido político su retiro.

Expresó el funcionario que es responsabilidad de los partidos el retiro de la propaganda en muros, espectaculares y mobiliario urbano (en caso de haberse dado, pues no estaba permitido). Sin embargo, a aquellos dueños de fincas que permitieron que se colocaran lonas en las fachadas de sus casas, compete al propietario su retiro, pues la autoridad no puede intervenir en propiedad privada.

Explicaron que los materiales que deben ser retirados son sólo aquellos que están relacionados con la promoción de una candidatura, no los que son de promoción de algún partido político.

El titular del IEPC señaló que en relación a las lonas, cada partido político está obligado a presentar un plan de reciclaje, aunque dijo desconocer si de momento algún partido lo ha hecho.

“De hecho son ellos quienes nos deben presentar un plan de reciclaje, sobre todo en el caso de todo este material que no es textil y que debe someterse a un proceso de reciclaje nos deben presentar un plan, es responsabilidad de ellos”, agregó el presidente del IEPC.

Partidos usan materiales difíciles de reciclar

Al momento en que los partidos políticos generan su propaganda política, pocas veces atienden el revisar que los materiales que se usen cumplan con las normativas ambientales.

“Todo lo que sea de plástico por lo general son plásticos que no se reciclan: los pendones y todo eso, suelen acabar en la basura sin pasar por procesos de reutilización. La mayoría de las lonas son de trama de PVC y no se reciclan tampoco. En este momento lo único que se recicla es PET, polipropileno, pero en envase y no en película. Además tienen colorines y coloretes que complican su reciclaje”, expresó el activista y promotor del reciclaje, Luis Larios Reyes,

Señaló que los partidos políticos tienen la responsabilidad de hacerse cargo de sus desechos postelectorales, pues la ley es muy laxa en esa materia.