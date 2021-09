El Grito de Independencia en Jalisco: de nuevo sin fiestas por el Covid-19

Debido a la pandemia del Covid-19, por segundo año consecutivo no habrá celebraciones de la Independencia de México en Jalisco y habrá cierres y restricciones viales y peatonales en el Centro de Guadalajara para evitar la instalación de ambulantes y aglomeraciones con motivos de las festividades.

Por medio de memorandos, el Gobierno de Jalisco, exhortó a los municipios del interior a no realizar concentraciones de personas en plazas públicas por el Grito de Independencia. El año pasado, a pesar que se hizo la misma petición, hubo municipios que desacataron la emergencia sanitaria y realizaron actividades.

Los documentos enviados a los ayuntamientos señalan que se deberá cancelar toda celebración como desfiles, honores a la bandera, verbenas populares, conciertos, charreadas, así como toda clase de eventos masivos que se tengan contemplados para la celebración de la Independencia de México.

El desfile cívico militar que tradicionalmente se celebra el 16 de Septiembre y en los últimos años se realiza en la avenida Chapultepec, también se suspende para evitar aglomeraciones.

La noche del 15 de Septiembre

Autoridades estatales informaron que en coordinación con la policía municipal, movilidad municipal y policía del Estado; este miércoles 15 septiembre el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara se mantendrá cerrado a partir de las 18:00. Esto es con el fin de evitar concentraciones de personas.

El cierre abarcará todo el primer cuadro, en el sur por avenida Juárez; hacia el poniente Pedro Loza; en el norte la calle Independencia, así como las calles Degollado; Hidalgo y González Ortega.

Se hace un llamado a la población de no acudir al Centro de la Ciudad, pues no se permitirá el acceso a la zona para evitar que la gente se vea tentada a aglomerarse. No habrá ninguna actividad en Plaza de Armas o Plaza de la Liberación.

Celebración en Jalisco sólo por televisión

Autoridades informaron que para no dejar pasar la celebración, se realizará un evento virtual y televisivo a partir de las 21:30. Será a través de la señal de Jalisco Tv y de las plataformas digitales del Gobierno de Jalisco.