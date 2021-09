Procesan a más ex funcionarios por los ‘tráileres de la muerte’ de Jalisco

Una persona sentenciada y dos más vinculadas a proceso, es el saldo de las investigaciones en torno a los llamados “tráileres de la muerte” de Jalisco, incidente ocurrido en septiembre de 2018 cuando los cuerpos de casi 400 personas pasearon dentro de cajas frigoríficas por diferentes puntos de la ciudad de Guadalajara porque no había espacio para almacenarlos en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Este domingo, el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad al considerar el juez válido el argumento de la Fiscalía Anticorrupción de que con sus acciones el ex funcionario estatal violó los derechos de personas fallecidas.

El juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo, dictó como medidas cautelares que Cotero Bernal no puede salir del estado durante un año. También debe acudir cada 15 días al juzgado para firmar.

Apenas el jueves el ex director del Servicio Médico Forense, Eduardo Mota Fonseca, también fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad. Este ex funcionario también podrá continuar con su proceso en libertad.

Estas dos vinculaciones se suman a la sentencia que hace una semana recibió Yolanda Santiago, ex coordinadora general de Administración y Profesionalización; ella pasará un año y cuatro meses de prisión y la inhabilitación por seis años.

En entrevista radiofónica con Notisistema, Luis Octavio Cotero Bernal, acusó vendetas políticas detrás de esta vinculación. Expresó que solamente se están buscando “chivos expiatorios” sobre este caso.

“Contra el auto este que me decreta la vinculación a proceso, porque no hay ninguna prueba. No hay nada que investigar, todo está investigado. En tres años qué no hicieron. Han acomodado las cosas”, dijo en la entrevista.

A pesar que personas de niveles superiores estaban notificados del caso de los tráileres, no se ha procedido contra ninguno de ellos. Citan por ejemplo, el ex secretario de Gobierno, Roberto López Lara o los ex fiscales Eduardo Almaguer, Raúl Sánchez Jiménez, Rafael Castellanos o Maricela Gómez Cobos.