SALUD EN TUS MANOS: ¿Sabes que es la trofología?

María Esquivel

La Trofología es considerada una ciencia que estudia los alimentos para que, a través de su perfecta elección, preparación y combinación, éstos sean aprovechados por nuestro organismo de la mejor manera posible y, en consecuencia, la óptima nutrición que obtengamos a través de ellos mejore y asegure un mejor desempeño de nuestras funciones y, por lo tanto, una mejor calidad de vida, logrando revertir padecimientos o haciéndolos más llevaderos y controlados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trofología, lo anterior está sustentando en:

Conservar una buena y rápida digestión. Mantener el organismo en un pH ideal de 7.4, eliminando la acidificación del cuerpo a través de los alimentos. Evitar toxinas en nuestro organismo a través de alimentos procesados y con aditivos químicos, y desintoxicarse periódicamente para no saturar nuestro cuerpo.

Mi camino en la Trofología:

El 2014 fue el año en el que yo me certifiqué como coach en Trofología; yo era de las personas que no tienen consciencia en alimentación; como a muchas personas, no me gustaban muchos alimentos saludables, y puedo decir que mi alimentación no era mala, pero definitivamente puedo concluir que me hacía falta mejorarla en muchos aspectos.

A principios de ese mismo año mi mamá falleció de un cáncer; además, algunos años atrás a mí me habían dado un diagnóstico no certero de una enfermedad autoinmune, además de que mis leucocitos, es decir, mis defensas, solían estar siempre bastante bajas.

Fue entonces que me di cuenta de que algo estamos haciendo mal como sociedad en temas de alimentación y que tenemos mucho que mejorar, cambiar y regresar al origen de lo natural, pues cada vez es más común tener a alguien cercano con un padecimiento.

Después de estudiar Trofología y llevar de manera rigurosa un programa de desintoxicación, logré elevar mis leucocitos a una cantidad muy óptima, a números que jamás había visto en mis estudios de sangre, y es entonces que, a través de nuevos estudios, mi médico tratante en ese entonces me da de alta, pues mis estudios confirman que no tengo ninguna enfermedad autoinmune.

Hoy en día le debo mucho a la Trofología; confío en ella como una excelente técnica preventiva y técnica de regeneración celular, muy eficaz para desintoxicar nuestro organismo, aprender a comer y a volvernos en consciencia plena con nuestro cuerpo.

He tenido la oportunidad de ver resultados favorables en personas con sobrepeso, diabetes 2, problemas de hígado, personas que sufren de colitis y gastritis, gente con fatiga crónica, anemia, hipertensión y otros padecimientos y síntomas en donde la Trofología resulta una herramienta maravillosa, pues se encarga de resetear tu organismo para volver a echarlo a andar.

Principios de la Trofología:

Elección: para la Trofología la elección de los alimentos es la base para tener un buen desempeño de éstos; busca elegir alimentos de origen orgánico, local y lo más natural posible. Combinación: la combinación de los alimentos nos garantiza una digestión ideal y fácil, lo que evitará que generemos toxinas y facilitará a nuestro cuerpo el proceso. No combinemos frutas dulces con frutas ácidas, melón y sandía los comemos solos, proteínas con proteínas, y carbohidratos con carbohidratos, principalmente. La preparación: consumir los vegetales crudos a través de ensaladas y jugos de verduras garantiza que nuestro organismo obtenga nutrientes tan importantes como las enzimas, vitaminas y minerales que son vitales para estar bien.

Si tienes alguna duda puedes contactarme a mi correo esquivelmariaisabel@yahoo.com, o en mis redes sociales @CoachMariaEL y Facebook: Trofología y Alimentación Consciente.