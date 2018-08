Plan de pacificación estará listo en noviembre, adelanta AMLO

El virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el plan de pacificación de México estará listo en noviembre próximo.

Desde la inauguración del primer foro de pacificación en Ciudad Juárez, el político tabasqueño llamó a la población a la unidad y a escuchar las diferentes propuestas en materia de seguridad para crear políticas públicas que combatan desde raíz el problema.

"Tengo muy claro que llegamos a estos extremos de inseguridad y de violencia porque se abandonó la actividad productiva, se abandonó a los jóvenes, porque con el modelo económico neoliberal comenzó el saqueo de los bienes de nuestra nación", dijo López Obrador.

Frente a víctimas de la violencia, organizaciones, académicos, empresarios y personalidades públicas en materia de derechos humanos, AMLO aseguró que su gobierno se centrará en crecer económicamente pues " sino hay crecimiento no hay empleos y si no hay empleos, no hay bienestar y por lo tanto no puede haber paz y tranquilidad en el país".

El virtual presidente electo se comprometió a escuchar a todos y que atenderá de forma personal el problema de seguridad, todos los días, desde las seis de la mañana.

"Me voy a reunir con el secretario de Defensa, de Marina, de Gobernación, con el fiscal (…) todos los días tomaremos decisiones. Lo voy atender de manera personal", explicó.

Agregó que así como esta coordinación se llevará a cabo a nivel federal se replicará en cada estado con los responsables de seguridad para que se atienda el problema diariamente.

Sin simulación en foros

"Que no haya simulación, es decir, que se escuche a todos. Acabamos de ir con Javier (Corral) a un hospital que dejaron en el abandono, en apariencia terminado pero entramos y estaba en obra negra. Esa simulación no la queremos en nuestro gobierno", manifestó AMLO.

Aseveró que los foros no será "sólo para la foto", que no habrá simulación y que todo será transparente, sin censura y en total libertad pues ningún grupo de poder está detrás de su gobierno.

Informó que Alfonso Durazo será el encargado de realizar las asambleas de víctimas y organizaciones con el apoyo de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Por último, López Obrador reiteró su compromiso realizado en campaña de que a partir del 1 de enero declarará la franja fronteriza como zona franca, en la cual, bajará el IVA a 8%, reducir el Impuesto Sobre la Renta a 20% y la homologación de los precios de la luz, gasolina, gas y diesel con los de Estados Unidos.

