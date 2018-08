AMLO procurará el regreso de Aristegui y Gutiérrez Vivó a la radio

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que procurará el regreso de Carmen Aristegui y José Gutierrez Vivó a la radio durante su gobierno.

"Voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui, desde luego, siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones, siendo muy respetuoso también bajo la aceptación voluntaria tanto de Gutiérrez Vivó como de Carmen Aristegui”, dijo en exclusiva López Obrador para el programa Telereportaje de la XEVT de Tabasco.

Entérate:

Agregó que para lograr esto propondrá un acuerdo de reconciliación entre los grupos radiofónicos y estos periodistas de modo que puedan mantener sus programas y se les reivindique socialmente.

Asimismo, aseveró que durante su gobierno, nunca más se volverá a censurar a ningún medio de comunicación pues habrá libertad de expresión ilimitada.

"Libertad completa, respeto al derecho al disentir, derecho a la crítica, no va a haber censura, no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no va a suceder", dijo a Chuy Sibilla.

No te pierdas:

Tanto Carmen Aristegui como José Gutiérrez Vivó fueron retirados del aire después de que en sus noticieros radiofónicos se dieran a conocer noticias que no agradaran al sistema político.

Lo más visto en Publimetro TV: