Pide Alfonso Romo a empresarios apoyar proyectos de AMLO

Alfonso Romo Garza, próximo jefe de la Oficina de Presidencia, pidió a los empresarios a apoyar los proyectos que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, impulsará durante su sexenio.

Durante su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018, Romo Garza admitió que aceptó ser el coordinador del gabinete de López Obrador porque será el puente entre la Iniciativa Privada y el gobierno entrante.

No te pierdas:

“Todo lo que hemos venido haciendo en los últimos 7 meses, en todo viene una reducción del gasto brutal, exagerado, que vamos a quitar gasto corriente, lo vamos a quitar. Como ya no queremos más deuda y como tenemos que autofinanciar varios proyectos que se han mencionado. ¿Quién va a ser el motor? El sector privado nacional y extranjero, si no, no va haber, tenemos mucho rezago social”, explicó Romo.

Indicó que una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será quitar el efectivo de la economía, a fin de combatir la corrupción.

Romo señaló que este proyecto lo presentarán en tres o cuatro semanas, el cual ayudará a incorporar más personas a la economía formal y cambiar el perfil del sector financiero.

Asimismo, Romo Garza aseguró que entre las prioridades de la próxima administración está la reactivación del sureste, donde hay mayor carencia y urgencia, como el plan forestal, el tren; asimismo, impulsar el incremento de la conectividad en el territorio nacional.

Y es que, aseguró, México debe volverse un país que rompa paradigmas, con un crecimiento de 4.0% al año, por lo que están analizando aquellos sectores donde puede ser más competitivo, por lo que tienen el objetivo de crear más negocios al año, los cuales tengan un impacto en la economía del país.

Entérate:

En este sentido, resaltó que no se trata de volver al pasado, sino aprovechar lo que ya tiene el país para crear un mayor valor agregado a los productos; además de más empresas, las cuales son las generadoras de los empleos.

Alfonso Romo dijo que las diferencias del norte y el sur no le gustan, por lo que México debe tener política industrial, ya que la integración nacional solo es el 25%, volviéndose un país maquilador, por lo que el reto es hacer a México más poderoso,

Además, comentó que el combate a la inseguridad es fundamental, ya que un 40 o 50 por ciento está paralizado, como Veracruz, Tamaulipas o Michoacán, por lo que si cambia la tendencia y se crean las condiciones de confianza no hay porque no crecer al 4.0%.

Con información de Notimex

