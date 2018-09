Descarta AMLO gobierno centralista y autoritario

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó un gobierno centralista y autoritario y aseguró que respetará la soberanía de los estados, durante su reunión con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien lo recibió a su llegada a la capital regia para un encuentro con empresarios.

“Yo voy a ser respetuoso de la soberanía de los estados. No vamos a actuar con autoritarismo, de manera centralista”, adelantó.

Foto: Cuartoscuro

Dijo que los recursos de la federación se van a distribuir con igualdad y con equidad van a llegar a todas las entidades federativas.

“Vamos, eso sí a ver los alcances del monto de los recursos que vamos a tener. Nos va a tocar elaborar la ley de ingresos, ahí no va a haber muchos cambios, porque hice el compromiso, lo voy a cumplir: no va a haber aumento de impuestos, ni va a haber impuestos nuevos y no va a haber gasolinazos. Esa es la misma ley de ingresos”, apuntó.

Anunció que lo que sí se va a llevar acabo es un programa de mejor ejercicio del gasto público.

“Es decir, vamos a que nos rinda el dinero, que haya prioridades, que no haya tantos gastos onerosos en el gobierno, que no se destine tanto al llamado gasto corriente para que se puedan liberar fondos para el desarrollo”, sostuvo.

López Obrador aseguró que sí se van a tener márgenes y va poder cumplir con los compromisos.

“En todos los estados pues hay demandas”, reconoció.

Foto: Cuartoscuro

En el caso de Nuevo León, a reserva de su encuentro con El Bronco, adelantó que pensaba que uno de los problemas a solucionar es el abasto de agua en Monterrey y la zona conurbada.

“No soy adivino, pero por ahí va la cosa”, sentenció.

El presidente electo estableció que trabajará de manera coordinada con el gobernador del estado.

Por su parte, el mandatario estatal indicó que sus planteamientos son en el tema de la construcción de la Presa Libertad para garantizar el abasto de agua, la implementación de un plan integral para la conclusión de la Línea 3 del Metro y el mantenimiento y compra de los nuevos vagones para las líneas 1 y 2.

Andrés Manuel López Obrador arribó al estado para una gira que incluyó un encuentro con empresarios.

En los temas de orden nacional, el presidente electo sostuvo la seguridad es una de sus prioridades por lo que una vez que asuma el poder se reunirá todos los días a las 6:00 de la mañana con el gabinete de seguridad.

“Voy a estar todos los días en Palacio Nacional en reunión con el gabinete de seguridad”, subrayó.

Comentó que recibirá el parte de la Policía, del Ejército va recibir todos los reportes y de ahí se van a tomar las decisiones.

A los reporteros que cubren la fuente les dijo que se tienen que ir preparando psicológicamente porque se van a tener que acostar más temprano porque también se van a levantar temprano.

