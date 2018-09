Morena buscará auditoría para rastrear recursos del Senado para damnificados por sismos

A un año de que la LXIII legislatura en el Senado de la República prometiera la creación de un fideicomiso por 50 millones de pesos para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017, no se conoce el paradero de los recursos.

Por lo anterior, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lamentó que no se conozca el destino de los recursos que fueron donados para la reconstrucción y que exista opacidad en su aplicación.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones y opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones públicas como el Senado de la República”, señaló.

En entrevista, el también coordinador de Morena dijo que en los documentos que recibieron como nueva legislatura no se incluye información de estos 50 millones, por lo que se realizará pronto una auditoria externa.





“Indebidamente los damnificados no han recibido los recursos, incluso nos han pedido información también en el Senado de una aportación que el Senado se comprometió por 50 millones de pesos y no aparece por ningún lado. No sé si no donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde están”, indicó.

