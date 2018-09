Vuelo de AMLO se retasa por fuerte lluvia en la CDMX

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se disponía a regresar de Huatulco a la Ciudad de México; sin embargo, la fuerte lluvia que se registró en la capital del país retrasó el vuelo por más de dos horas.

Aunque los pasajero ya se encontraba a bordo del avión, la aerolínea les dijo que el vuelo se retrasaría por las condiciones ambientales que se registraron en la capital.

Pese al retraso de 4 horas para despegar de Huatulco, @lopezobrador_ aseveró que no se subirá al avión presidencial pic.twitter.com/WjXu19IoZe — Noemí Gutiérrez (@noemiza) September 20, 2018

“No por esto voy a cambiar de opinión, no me voy a subir al avión presidencial, me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza”, dijo López Obrador en un video dado a conocer por la reportera Noemí Gutiérrez.







“Nada de fantocherías, se acabó ya el que haya políticos fanfarrones, prepotentes y fantoches”, concluyó.

(Con información de La Jornada)

