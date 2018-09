Marcelo Ebrard se habría reunido en dos ocasiones con Trump

El futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se habría reunido la semana pasada en Washington, con el presidente de EU, Donald Trump, según refirió el periodista Ciro Gómez Leyva.

Te puede interesar: Tuitero responde a Ebrard por propuesta de cancelar el NAICM

El encuentro habría ocurrido el miércoles 12 y jueves 13 de septiembre pasados, pero hasta el momento el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no ha dado más detalles sobre el tema.





Publicidad





López Obrador declaró hace algunos días que supo del encuentro de Ebrard con Trump, según el portal Político MX.

“Tengo entendido también, por que no voy a mentir, sí pudo saludar Marcelo Ebrard a Donald Trump. En estos tiempos en que se trataron los asuntos. Nada más me informó, me dijo Marcelo: ‘estábamos en una mesa tratando asuntos de comercio, de migración, y de repente me dijeron que el presidente Trump quería saludarnos y ya, se dio este saludo’, hasta ahí nada más”, refirió el tabasqueño.

También puedes ver: