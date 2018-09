Ricardo Anaya dará clases en la UNAM y en Nueva York

El ex candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, dejará a un lado su carrera política para dedicarse a la vida académica a partir del próximo año.

Tras su acercamiento con autoridades universitarias, Anaya podría ser catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ya sea a nivel licenciatura o posgrado.

De acuerdo con algunos panistas cercanos al ex candidato, Anaya impartirá una maestría sobre México en la School of International and Public Affair´s (SIPA) de la Universidad de Columbia en Nueva York.

El panista viajará una vez por semana o cada 15 días a esta ciudad estadounidense para impartir clases por recomendación de su ex estratega de campaña, Jorge Castañeda.

El abanderado por la coalición "Por México al frente" continúa viviendo en la Ciudad de México, será a partir de 2019 cuando retome su vida académica. Anteriormente ya había dado clases en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Con información de El Universal

Llegando al Consejo Nacional de @AccionNacional, me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros de Partido. pic.twitter.com/PqPOddFMpR — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 11, 2018

