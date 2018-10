USMCA es un acuerdo ganar-ganar-ganar: Peña Nieto

Tras las diversas publicaciones en Twitter de Donald Trump, en donde celebra el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el presidente de México, Enrique Peña Nieto también tuiteó al respecto.

En su cuenta de Twitter, Peña Nieto dijo que el acuerdo, que cambió de nombre a USMCA, fue un tratado “ganar-ganar-ganar”.

“La modernización del acuerdo comercial entre México, Canadá y EU concluye 13 meses de negociaciones y logra lo que nos propusimos al inicio: un acuerdo ganar-ganar-ganar”, escribió el mandatario en su cuenta.

Minutos antes el presidente de EU había publicado en su cuenta de Twitter que el nuevo acuerdo “resuelve muchas deficiencias y errores que hubo” en los 24 años que duro el TLCAN.

….deficiencies and mistakes in NAFTA, greatly opens markets to our Farmers and Manufacturers, reduces Trade Barriers to the U.S. and will bring all three Great Nations together in competition with the rest of the world. The USMCA is a historic transaction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2018