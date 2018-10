Roberto Madrazo dice que AMLO iba arriba en la elección de 2006

Roberto Madrazo, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, dijo que si se hubiera hecho un recuento de votos en ese año, como lo exigía Andrés Manuel López Obrador, éste podría haber obtenido la victoria.

En una entrevista en el programa Tele Reportaje, Madrazo dijo que en sus actas Obrador superaba a Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), quien finalmente ocupó la presidencia de 2006 a 2012.

“No le di mis actas a Obrador porque nunca me las pidieron, era una elección muy cerrada, yo le apostaba a que hubiera recuento, si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podría ser un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha porque yo tampoco tenía todas las actas”.

Sin embargo, Madrazo consideró que de hacerlo el costo sería my alto, ya que se podía destruir la la vida democrática del Instituto Federal Electoral (IFE) y del sistema político.

“Si hubiera tenido la certeza que en mis actas ganaba AMLO no hubiera tenido dudas de dárselas, pero me faltaban datos y documentación. No lo había dicho porque nadie me lo había preguntado, pero lo que me faltaba era bastante, aunque la tendencia le favorecía”.

El priista agregó: “Cuando los colaboradores de Calderón me pidieron que avalara la elección me negué porque no era correcto, así como no podía reconocer el triunfo de Obrador, tampoco podía darle la ventaja a Calderón porque tampoco tenía certeza de ello y en ambos casos yo hubiera quedado muy mal”.

