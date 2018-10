No se han aprobado recursos para que diputados viajen al extranjero

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que no se han aprobado recursos para que los legisladores federales viajen al extranjero.

En una conferencia de prensa, el legislador explicó que la aprobación de recursos para este tipo de viajes está condicionada hasta que se revise a qué organismos internacionales pertenece la Cámara de Diputados, para que se tenga una plena justificación de los legisladores para asistir.









“No hay recursos aprobados para los viajes de los diputados, está en revisión y no se ha aprobado ningún peso, no tenemos ningún viaje registrado en lo que va de esta Legislatura, no lo vamos a aprobar hasta que haya una revisión de a qué organismos internacionales pertenecemos y tener plenamente justificada la asistencia de algún diputado”.

(Con información de El Universal)

