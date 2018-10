NAICM será decidido por el pueblo, no por cúpulas del poder: AMLO

Andrés Manuel López Obrador defendió que la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) será una decisión de la población y no de las cúpulas del poder.

"Una consulta requiere más participación, pero eso lo va a decidir también la gente; a lo mejor participan más, participan menos, lo importante es la opinión de los ciudadanos, que se está recogiendo el sentimiento de la gente, que no es una decisión cupular", aseguró.

Entérate:

A su salida de la terminal aérea de la Ciudad de México para realizar una gira en Colima, el presidente electo rechazó que el resultado de la consulta no será sesgada aún cuando sea pagada con aportaciones de los diputados de Morena.

Destacó que en la consulta no habrá ningún tipo de fraude y que es mejor que el futuro del NAICM sea decidido por 100 mil ciudadanos a un grupo de políticos y empresarios.

"Cuando hay convicciones democráticas se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos, no se hace trampa, o sea, el fraude electoral no tiene que ver con nosotros, nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral ni lo haremos, eso tiene que ver con otros que ya no puedo mencionar", expresó.

No te pierdas:

Sobre el costo de la consulta estimado en 1.5 millones de pesos, agregó que no se requieren muchos recursos pues no es un ejercicio como los del INE pus "ahí sí se necesitan costales de dinero".

Por su parte, el equipo del presidente presentó este lunes la pregunta para definir el futuro del nuevo aeropuerto, la cual es: "Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?".

Las respuestas a elegir son:

A) Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

B) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.









Publicidad









Lo más visto en Publimetro TV: