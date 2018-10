Extorsión crece 18% a nivel nacional en los últimos tres años

En los últimos tres años el delito de extorsión en el país se ha incrementado 17.7%, al pasar de tres mil 742 de septiembre de 2016 a cuatro mil 407 en el mismo mes de 2018, señalan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, 90% de las carpetas de investigación que reportan las autoridades corresponden a extorsiones telefónicas, engaños o secuestros virtuales, mientras que el resto corresponde a extorsión presencial o cobro por derecho de piso.

Como ejemplo de los principales engaños mencionó las supuestas promociones en donde a través de un mensaje o llamada te piden comprar tarjetas de recarga telefónica o realizar algún deposito para ganar un beneficio extra.

En una entrevista con Publimetro precisó que en el caso del secuestro virtual, los delincuentes cada vez tiene mayores alcances y modos de operar pues no siempre funciona "el chillón" en donde supuestamente habla un hijo pidiendo que les ayudes porque lo tienen secuestrado.

Ahora "advierten" a turistas que algún cártel los persigue y les pide que se aíslen, incluso que le quiten el chip al celular, aprovechan la ocasión para contactar a familiares y pedir rescate.

"Las metodologías van desde que den una serie de instrucciones para ganar algo, hasta amenazar que harán daño a sus familiares y generalmente la gente cae por miedo", explicó.





El delito en perspectiva

Rivas Rodríguez lamentó el crecimiento de este delito a nivel nacional y que sea uno de los que presentan un porcentaje alto de la cifra negra, ya que las víctimas no denuncian y por ende no se lleva un seguimiento efectivo.

"La mayor parte de los delitos no se denuncia, pero en el caso de la extorsión aún menos y esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que la gente que cae en este engaño le da pena reconocerlo y prefiere dejar las cosas por la paz", comentó.

En este punto comentó el caso de Guerrero en donde la procuraduría del estado no lleva registro de extorsiones presenciales, aún cuando es un hecho que en esa costa operan cárteles que se dedican a extorsionar a locatarios.

"Si hay un estado en donde hay un problema de cobro de derecho de piso es Guerrero; sin embargo, la procuraduría nos aseguró que no tienen registro de extorsión presencial. Que te digan que no existen los datos no quiere decir que el delito no exista", apuntó.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, este es el cuarto delito más cometido a nivel nacional y alcanza una cifra negra de 99%, pues mientras en 2016 se cometieron 7.5 millones de extorsiones, sólo hubo cinco mil 395 víctimas reportadas por el secretariado.

Los estados que encabezan el delito según el SESNSP:

Edomex, 906

Jalisco, 571

CDMX, 399

Nuevo León, 394

Veracruz, 329

Guerrero, 144

Chiapas, 134

