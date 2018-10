'Willa' se fortalece y sube categoría 4 frente a Jalisco

El huracán Willa aumentó la velocidad de sus vientos y se intensificó a categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El huracán se localiza frente a las costas de Jalisco, a 370 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora con un desplazamiento al nor-noroeste a nueve kilómetros por hora.

430 PM MDT Tropical Cyclone Update: #Willa continues to rapidly intensity and is now an extremely dangerous category 4 hurricane https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/UoiWsGCCpq

— NHC E. Pacific Ops (@NHC_Pacific) October 21, 2018