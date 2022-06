Cofepris libera primer paquete de 38 productos con cannabis

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) liberó este miércoles 38 productos elaborados a base de marihuana, los cuales, en su mayoría, no necesitan receta médica.

La lista incluye medicamentos, cosméticos, infusiones, gomitas de sabores, suplementos alimenticios y bebidas, cuya venta estará a cargo de siete empresas –cuatro mexicanas, dos estadounidenses y una española– que ya cuentan con la aprobación para su comercialización.

En conferencia de prensa el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, mencionó que los productos no superan 1% de Tetrahidrocannabinol (THC), principal componente de la planta, y aseguró que no son dañinos ya que no tienen efectos psicoactivos.

“Existe una regulación ya muy robusta para los diferentes tipos de estos productos. La Cofepris sigue los mejores estándares internacionales, como el de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). México ha trabajado en la mejora y para que la industria pueda crecer ordenadamente y sea competitiva”, señaló.

Venta de producto

Sánchez y Tépoz detalló que las compañías tendrán que hacer ahora gestiones comerciales y algunas obtener el permiso de importación, para que dentro de aproximadamente un mes puedan estar disponibles en farmacias del país.

Reveló que la dependencia ha recibido hasta el momento 43 solicitudes para la venta de productos a base de cannabis; sin embargo sólo 38 cumplieron con los requerimientos que pide la dependencia, como es el análisis de laboratorio sobre productos y que éstos no superen el 1% de THC.

“Habrá productos superiores a 1% de THC cuando se tenga una licencia para la comercialización y la preparación de estupefacientes y psicotrópicos. La primera empresa que tiene esta autorización es Farmacias Magistrales, pero cualquier laboratorio podrá hacer esta solicitud”, detalló.

Karla Mónica Luna Medina, fundadora de Farmacias Magistrales, relató a Publimetro que los medicamentos superiores a 1% de THC sí tendrán que adquirirse por medio de una receta, de acuerdo con las líneas de autorización para la Fracción II de psicotrópicos.

“Estos productos son considerados controlados y por lo tanto únicamente se surtirán en farmacias que tengan licencia sanitaria y líneas de autorización. Son medicamentos magistrales alopáticos, que pueden ser en concentraciones mayores y menores a 1% de THC; los productos son soluciones, jarabes, cápsulas, tabletas, supositorios y tincturas”, refirió.

CBD, principal elemento de productos de cannabis

De acuerdo con el funcionario, todos los productos son hechos principalmente con Cannabidiol (CBD), que es el compuesto no psicotrópico de la planta con potenciales medicinales, el cual es usado en fármacos y suplementos alimenticios únicamente para potencializar la fórmula con la que se combine.

“Es importante señalar que no tiene efectos terapéuticos, sino que sólo son coadyuvantes que ayudan a reducir eventos como la epilepsia, artritis, estrés y ansiedad”, dijo el titular de la Cofepris, y resaltó que también servirán como relajantes, analgésicos y para el tratamiento de falta de sueño.

César Vargas, director comercial de Farmacias Magistrales, asgeuró que esta noticia es para celebrar, e indicó que se trabajará con instituciones de hospitales privados y públicos para tener una mayor orientación correcta con los médicos sobre los productos.

“Tenemos siete años como laboratorio, pero desde hace tres hemos estamos de manera activa tratando de propiciar que la cannabis pueda incursionar a nivel medicinal. Nosotros estaremos de manera específica enfocados en las enfermedades como la epilepsia, mal de parkinson y problemas de dolor en términos de cáncer. Las materias primas que traemos es THC y CBD para la fabricación del fármaco”, precisó.

Por su parte, Lorena Beltrán, cofundadora de Endo Natura Labs, empresa que también fue avalada para la venta, resaltó que la compañía fue creada únicamente para traer productos de marihuana para el sector medicinal, así como investigación desde la genética hasta los beneficios de la sustancia.

“Nos autorizaron elementos alimenticios que son coadyuvantes para ciertas enfermedades, como epilepsia, dolor crónico o insomnio. Medicamentos con THC todavía no vamos a vender hasta que se puedan hacer todos los protocolos de investigación”, indicó.

No es una invitación a consumir cannabis

Además de liberar los productos, la Cofepris también anunció que puso en marcha una campaña de concientización sobre el uso adecuado de productos con cannabis y los afectos a la salud, en especial en población infantil, en donde presentarán detalles científicos y médicos.

“Nos importa que cuidemos a nuestros niños. El anuncio de suplementos no es una invitación a la cannabis para uso recreativo; existe la discusión y participaremos, pero la autorización no significa que a partir de este momento la cannabis se identifique como una planta inocua o no nociva”, precisó Sánchez y Tépoz.

¿Qué se puede comprar?

Los productos son: 21 suplementos alimenticios, nueve cosméticos, seis de alimentos y dos de materia prima (THC-CBD). La Industria genera mil millones de dólares al año y 80% del mercado se encuentra en América del Norte. De las siete empresas, cuatro son mexicanas.

Aquí los productos y las empresas:

