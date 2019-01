"La indiferencia también mata": confrontan a AMLO por crisis en Venezuela

A su regreso de Morelia, Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue confrontado por una colombiana quien le pidió no mantenerse indiferente a la crisis que se vive en Venezuela.

De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el número de refugiados y migrantes venezolanos ha alcanzado ya los tres millones en todo el mundo. El 80% de estos se encuentran en países de América Latina y el Caribe, siendo Colombia uno de los países más afectados: se estima que más de un millón de venezolanos han llegado al país.

"¿Cuál es su posición con la dictadura de Venezuela? Usted sabe que estamos sufriendo ¿Cómo nos va a ayudar?", le preguntó Cris Garcia. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "No me meto en asuntos de otros países".

García continuó: "Me encanta que sea cercano a las personas", mientas que el presidente mexicano se tomaba fotos con quienes le saludaban. "Tiene que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura y hay mucha gente muriendo de hambre. No puede ser indiferente a eso, porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al sufrimiento de un pueblo. La gente se muere sin medicamento. La indiferencia también mata", finalizó.

Tras el encuentro, Cris García publicó otro video en el que aseguró que le nació del corazón enviarle el mensaje al presidente. "Y mucho más me faltó. El momento y la ansiedad no me permitieron decirle más cosas, siempre con respeto. Para uno, decir lo que piensa, no tiene que ser vulgar".

No me paga nadie. Simplemente la vida y Dios me dieron la oportunidad de decirle de frente lo que pienso al presidente d México. Se equivocan quienes dicen q lo de Vzla no es un problema nuestro: es la tragedia humanitaria más grande q mis ojos han visto en lo q tengo de vida. pic.twitter.com/53QatWEnsE — CrisGarcia (@crisgarciat) January 4, 2019

