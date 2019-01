Diputado compara a la Guardia Nacional con un ornitorrinco y lanza 'albures'

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez, desató este miércoles una polémica desde la Tribuna en San Lázaro al comparar a la Guardia Nacional con un ornitorrinco, además de utilizar frases con doble sentido en su discurso.

En la sesión extraordinaria para analizar la creación de la Guardia Nacional, la cual fue aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados, el funcionario comenzó así su discurso:

“Compañeros mamíferos, y digo que son mamíferos porque son vertebrados, somos vivíparos, estamos en el seno materno, pero hay algunos mamíferos que no tienen estas características y se conocen como mono trematas, si quieren ponerse el mono entre matas, como gusten”.

El panista, originario de Guanajuato, fue interrumpido por el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo.

“Diputado, sírvase escuchar, lo estoy llamando al orden, porque esos discursos metafóricos contienen muchas ofensas reales”, indicó.

Ante la intervención de Muñoz Ledo, el funcionario prosiguió diciendo que solo quería describir lo que es la especie humana y su relación con la mayoría de los mamíferos, ya que tienen características comunes; pero existe el ornitorrinco, único mamífero que nace a partir de un huevo, con un pico como de pato, cola similar a un castor y garras lo que lo vuelve una especie de “híbrido”.

Es justo eso, dijo, lo que se pretenden hacer una Guardia Nacional tipo ornitorrinco, al tener mando civil pero características militares.

“Vaya al tema”, interrumpió de nuevo Muñóz Ledo, “ya nos aburrió con su ornitorrinco”, dijo.

Finalmente, el diputado terminó así su discurso: “Si realmente es una Guardia civil, que el articulo 13 quede en los siguientes términos, señor presidente, las faltas y los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional, en el ejercicio de sus funciones, serán conocidas por la autoridad civil correspondiente, no tienen por que ser conocidas por la autoridad militar, a menos que no sea una Guardia Nacional Civil. ¡No simulen, no sean ornitorrincos, presidente”.

