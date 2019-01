Fox acusa a López Obrador de ser "El Rey del Huachicol"

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, aseguró que la estrategia que se realiza actualmente para combatir el robo de combustibles está equivocada, ya que ha provocado "daños colaterales" como la explosión de la tarde del viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 66 personas.

En mensajes de Twitter, Fox llamó llamó "Rey del Huachicol" al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y le cuestionó sobre corregir la estrategia, aunque horas antes el presidente actual mencionó que -pese a la tragedia- continuará por el mismo rumbo.

Lo que está totalmente equivocada es la Estrategia.

No el objetivo. @lopezobrador_ cuando corregiras??

Cuanto le has costado$$$ a México y a los Mexicanos en solo 45 dias?? AMLO: Estrategia contra huachicol no cambiará, tras a explosión https://t.co/g1bIzyOUCf — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 19, 2019

El ex mandatario panista también aseguró que han existido otros "daños colaterales", como "16 mil millones de pérdida económica solo para Guanajuato; dos muertos y cuatro soldados secuestrados y golpeados en Tula, Hidalgo y seguimos sin gasolina".

Daños colaterales del Rey del Huachicol, @lopezobrador_

1.- $16,000 Millones perdida eco solo Gto.

2.- 2 muertos y 4 soldados secuestrados y golpeados en Tula Hgo.

3.- 66 muertos y decenas heridos en explosión Hgo. En presencia de ejército y policias.

4.- Seguimos sin gasolina pic.twitter.com/h5AcW1dEHl — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 19, 2019

También señaló que "se necesitan respuestas" ante esta tragedia, pues "el desabasto [y] la falta de planeación está cobrando vidas".

El desabasto, la falta de planeación está cobrando vidas, se necesitan respuestas y no dejar que la desesperacion de la gente lleve a estas consecuencias. https://t.co/Mdwm7YYA3B — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 19, 2019

No es la primera vez que el ex presidente critica a López Obrador, quien fue jefe de Gobierno cuando el guanajuatense era mandatario. En otras ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no responderá a las acusaciones del ex presidente, porque no caerá en provocaciones.

En Publimetro TV

Así se veía el ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo previo a la explosión