Asesinan en Baja California Sur a periodista Rafael Murúa; había recibido amenazas

Carlos Murúa Manríquez, periodista que había denunciado hostigamiento y amenazas de muerte, fue hallado sin vida este domingo en una brecha cerca a San Ignacio Santa Rosalía, California Sur.

Murúa, director de la radio comunitaria Radiokashana en el municipio de Mulegé y quien estaba inscrito al Mecanismo de Protección a Periodistas, denunció las amenazas en noviembre de 2018 a través de un artículo titulado "Censura por adelantando en Mulegé".

En él relata que en octubre escribió una opinión en su cuenta personal de Facebook sobre el alcalde Felipe Prado Bautista: “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio".

Esa misma noche me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal, con puesto de coordinador.

Asegura que esa misma noche recibió advertencias de que pronto lo asesinarían, presuntamente por parte de un coordinador en la administración municipal.

A dichas amenazas se sumó un grupo de gente que golpeó la reja de su cochera, una bala que atravesó el segundo piso de su casa y un intento de detención extrajudicial, según relata.

“Funcionarios del XVI Ayuntamiento de Mulegé, presidido por Felipe Prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos, aunque jamás he señalado a nadie por ello. No pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes”, escribió.

El primero de 2019

Rafael Murúa Manríquez es el primer periodista asesinado en 2019 y el segundo desde que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de la República, pues el 2 de diciembre del año pasado fue asesinado en Nayarit Alejandro Márquez.

La organización Artículo 19 había denunciado la desaparición de Murúa unas horas antes de que fuera hallado su cuerpo este domingo y exigía a la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de Justicia del Estado que activaran todos los protocolos pertinentes.

Sin embargo, fue la Procuraduría la que informó sobre el hallazgo del cuerpo del periodista.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, condenó el asesinato este lunes e instruyó a la PGJE para investigar el hecho, afirmando que el crimen no quedará sin castigo.