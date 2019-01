'Esa misma noche me advirtieron que pronto iban a asesinarme', la denuncia de Rafael Murúa

Carlos Murúa Manríquez, director de la radio comunitaria Radiokashana en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, fue encontrado muerto el domingo en una brecha cerca a San Ignacio Santa Rosalía.

El periodista contaba con medidas y protocolos de seguridad del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación y además había denunciado en noviembre de 2018 varios ataques en su contra y amenazas de muerte a través de un artículo titulado "Censura por adelantando en Mulegé".

En él relata que en octubre escribió una opinión en su cuenta personal de Facebook sobre el alcalde Felipe Prado Bautista: “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio", tras lo cual recibió la advertencia de que lo asesinarían pronto.

A continuación el artículo completo que escribió después de seis años de estar alejado de la prensa escrita, pues se dedicó principalmente a presidir una organización no gubernamental y dos medios de comunicación:

Censura por adelantado en Mulegé

En cincuenta y dos días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los seis años anteriores, desde que ejerzo el periodismo en mi ciudad natal, Santa Rosalía.

Dista mucho de ser el propósito de este artículo acusar a una persona por estos incidentes, preciso es que aclare, mucho menos persigo que se haga justicia por estas líneas, de hecho, creo que nunca podrán reparar el daño al ver la tranquilidad de mi familia interrumpida por la intolerancia de quien sea que esté detrás de esto.

Lo que quiero es reiterar el compromiso que tengo con mi comunidad y su bienestar, por lo que constituimos Ondas en la Playa A.C. (OP) y creamos una radio local en Frecuencia Modulada y un sitio web de noticias con dominio propio, ambos medios de comunicación, los primeros en su tipo en la historia de nuestra comunidad. La radio sigue siendo la única de Santa Rosalía.

Como presidente de OP mi deber fue gestionar una radio para los “kshanos”, al respecto, mi trabajo ahora es sustentar la frecuencia XHOLP 93.3 FM para que la población haga los programas de radio que quiera hacer. Como todos los niños de la primaria Benito Juárez, de la comunidad, que actualmente en nuestra programación nos recuerdan los sitios históricos de la ciudad, nos dan los consejos de la semana, exhortan a una sana convivencia y nos prohíben tirar ciertos artículos al mar.

En http://www.radiokashana.org tenemos 6 años ejerciendo profesionalmente el periodismo.

Ser presidente de una Organización No Gubernamental y Director de dos medios de comunicación es un trabajo de tiempo completo, no obstante, tuve que agregar a mis deberes el de ser periodista, ya que la persona que invitamos a ser Jefe de Noticias de nuestros medios en 2011 rechazó la oportunidad. Ignoro si fue miedo, escepticismo o flojera, pero yo no me podía dar ninguno de esos lujos.

Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastante satisfacción, incluyendo un título profesional, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades, e invaluable conocimiento y experiencia; y todavía me sigue sorprendiendo esta profesión.

Por primera vez el expresarme sobre un tema de política causó agresiones a mi persona, familia, y patrimonio. Cabe señalar que me expresé solamente en mi cuenta personal de facebook, no en la de Radiokashana FM, tampoco en nuestro sitio web o radio.

Publiqué el 29 de octubre pasado a las 16:17 horas “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio “son convenios con otro Ayuntamiento, no con este” contestó. El Presidente sigue en campaña, poniendo en riesgo equipo de cientos de miles de pesos que usa la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil.” Tampoco en esta ocasión profundizaré sobre este tema, ya que por su naturaleza es delicado, y me preocupa la seguridad pública.

Esa misma noche me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal, con puesto de coordinador.

Dos días después una muchedumbre de adultos golpeó estruendosamente y en repetidas ocasiones las rejas de la cochera de mi hogar, enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso.

Cuatro días más pasaron, incluyendo el de Muertos. El lunes 5 de mayo una comandante de policía municipal llegó a nuestro estudio de grabación y redacción diciéndome que me estaba buscando para llevarme detenido, al igual que el vehículo que usaba en ese momento, en garantía hasta que pagara los daños de un auto cuyo dueño no lo pidió, mucho menos interpuso una demanda, además supuestamente lo había chocado dos días antes, y la comandante no tenía testigos. A todas luces se trataba de una privación de la libertad extrajudicial. No lo permití.

Tal vez son hechos aislados.

Funcionarios del XVI Ayuntamiento de Mulegé, presidido por Felipe Prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos, aunque jamás he señalado a nadie por ello. No pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes.

Con 10 años de experiencia como periodista, ejerciendo en el segundo país más peligroso del mundo para hacerlo, y como Director General de una Radio Comunitaria, cuento con medidas y protocolos de seguridad. Lo que llama mi atención es la antelación de las agresiones a mi trabajo. Desde el pasado proceso electoral no he escrito.

Atendiendo el compromiso que tengo con mi comunidad salgo de mis primeras vacaciones en seis años del periodismo, para compartir con la opinión pública esta lamentable cadena de sucesos perfectamente normales hace un siglo, y lo hago en un contexto por demás alarmante para los muleginos en seguridad y democracia.

Quien quiera que sea que ha usado su poder para dirigir estas agresiones, públicamente le tengo que decir que no entiendo indirectas, no publicamos mentiras o verdades a medias, y que el conflicto armado no declarado que azota el país y aumentó gravemente la violencia en nuestra entidad y localidad, es un tema que no investigamos, preferimos mantener los micrófonos abiertos a la expresión ciudadana, manteniendo al margen de nuestra radio la política partidista, y denunciando el más mínimo abuso de autoridad. Nuestra conciencia no tiene precio.

J. Rafael Murúa Manríquez

Licenciado en Periodismo

Director General de Radiokashana FM