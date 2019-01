Olga y Gertz trabajaron conmigo contra huachicol, pregúntales AMLO: Fox

Esta mañana, el ex presidente Vicente Fox publicó dos “breaking news” para recordarle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, trabajaron con él durante su sexenio.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario solicitó al presidente hablar con la verdad y dejar las ‘calumnias’ a un lado.

“BREAKING NEWS. @lopezobrador_ tus calumnias y culpar al pasado no te van a salvar, las mañaneras son puro entretenimiento, checa bien con Olga y Gertz el huachicol en mi sexenio. Habla con la verdad”, escribió.

BREAKING NEWS@lopezobrador_ tus calumnias y culpar al pasado no te van a salvar, las mañaneras son puro entretenimiento, checa bien con Olga y Gertz el huachicol en mi sexenio. Habla con la verdad — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 28, 2019

Además, en un segundo tuit, Vicente Fox pidió al presidente de México preguntar a Sánchez Cordero y Gertz Manero sobre la fuga de ductos.

“ULTIMA HORA. BREAKING NEWS. Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz trabajaron conmigo de la mano desde la suprema corte y con las fugas de los ductos, pregúntales @lopezobrador_ , revisen todos documentos y porque se vetó. ¡Deja de mentir! ¡Ojo ahí!”, declaró.

En esta última publicación, el ex presidente se refirió a las declaraciones de López Obrador del pasado 24 de enero, en donde dijo que en el Presupuesto de 2004, con Vicente Fox Quesada, la Cámara de Diputados aprobó la compra de una sustancia que permitía distinguir la gasolina robaba, pero el Ejecutivo federal presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se usara y le dieron la razón.

AMLO responde a “breaking news” de Fox

En la conferencia matutina de esta mañana, una reportera le pidió su opinión al presidente de México por los “tuits” publicados por Vicente Fox, a lo que él respondió:

“No voy a engancharme con eses asunto del ex Presidente Fox, él está muy activo opinando bastante. Yo lo único que puedo decir es que en un sistema político como el nuestro la responsabilidad principal la tiene el Presidente, no los colaboradores”. Si el Presidente dice: no va a haber corrupción, y hay esa voluntad política, se avanza y no tiene que ver con los colaboradores”, concluyó.

