El gobierno me investigaba desde hace más de 40 años: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde 1977 fue investigado por agencias de inteligencia del Estado mexicano.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que tuvo adversarios con los que hoy está trabajando junto y que pronto se abrirán los archivos de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"Ahora que vi lo de mi expediente, que es interesantísimo, no solo lo de mi expediente, sino que vamos a abrir los expedientes para que sean consultados", explicó.

Aseguró que ha sido investigado desde hace 40 años, para ser exacto, desde 1977 cuando todavía estaba Nazar Haro al frente de la Dirección Federal de Seguridad.

"En el expediente, todo lo que fue nuestra lucha y tuvimos diferencias y luego nos reconciliamos. Y puede ser así, no hay que vernos como enemigos, sino como adversarios.

Llamo a la población a no apostar por un gobierno faccioso, dijo que una cosa es un partido y otra el gobierno. "Pero sí les aclaro. No importa que hayan sido opositores a nosotros, yo no tengo rencores. Si nos ponemos a ver eso, imagínese, hay muchos que fuimos adversarios en un tiempo y ahora estamos trabajando juntos."

