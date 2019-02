Protestan por recorte a estancias infantiles afuera de Palacio Nacional

Al menos un centenar de personas se manifestaron esta madrugada de martes afuera del Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador se analice el recorte al programa de estancias infantiles iniciado en el sexenio de Felipe Calderón.

Los manifestantes piden al gobierno de México se regrese el subsidio a estas estancias de apoyo a madres trabajadoras, el cual consiste en 950 pesos mensuales por niño.

De igual manera, los inconformes provenientes de diferentes partes de la República pidieron una reunión con el presidente para plantearle la necesidad de estos centros de cuidado para hijos de madres trabajadoras.

“Los niños son primero y merecen más respeto, cuidado y amor”, “Mientras mamá trabaja. En la estancia mis maestras me cuidan, me alimentan, me educan” y “Apoyo a estancias infantiles” fueron algunas de las consignas que se pudieron leer frente al Zócalo capitalino.

Por su parte, el presidente de México aseguró en su conferencia matutina que se revisará el programa para conocer las condiciones de los menores, así como el presupuesto asignado que este año disminuyó casi 50% a 2 mil 41 millones de pesos.

“Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando, no queremos tener problemas, tenemos que ver cómo funciona, cuál es el beneficio, la idea es ayudar a las madres, vamos a seguir apoyando”, explicó.

El mandatario federal adelantó que no se dará ni un peso a la organizaciones de la sociedad civil pues los subsidios se darán directamente a los beneficiarios, por lo tanto dijo, se buscará un plan para que a las madres trabajadoras se les de un apoyo directo y no a través de la intermediación.

“Hay también la participación partidista en este programa, del PAN esto lo digo porque salió a la defensa la señora, la senadora Josefina Vázquez Mota. Le daban dinero a las organizaciones, con todo respeto se vio involucrada en una situación en donde a una fundación le entregaron recursos para apoyar a migrantes”, ahondó.

