Rechaza AMLO debatir con Felipe Calderón por acusaciones de ‘coyotaje’

El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a continuar el debate tras las acusaciones de conflicto de interés y corrupción realizadas hacia su antecesor Felipe Calderón y una empresa extranjera.

Te puede interesar: Calderón rechaza acusación de AMLO sobre tráfico de influencias

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que Calderón no había sido el único ex presidente que tras concluir su sexenio habían comenzado a trabajar en una empresa como asesor.

“Lo único que dije es que ex presidentes, porque también lo hizo Zedillo, lo tengo que plantear porque yo siempre digo lo que pienso. Zedillo promovió la privatización de los ferrocarriles nacionales y después se va a trabajar como asesor a una empresa que ayudó a la privatización”, explicó.

Agregó que en el caso de Felipe Calderón, el ex presidente tenía relaciones con una empresa extranjera para la cual trabajó como asesor después de su gobierno.

“¿Está bien eso? No. Le ofrezco disculpas, pero eso no se puede hacer, debe ser un asunto legal. Un presidente tiene toda la información estratégica del país, por su cargo establece relaciones estratégicas, entonces si no es ilegal es inmoral, esas cosas no deben de seguir existiendo”, reafirmó.

El titular del Ejecutivo Federal destacó que acabar con la corrupción es no sólo perseguir a quienes cometen ilícitos, actos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público sobre los actos de los ex mandatarios para que no se repitan.

Puntualizó que no esto no sólo aplicó para los ex presidentes sino que también algunos secretarios de Energía también trabajaron en empresas privadas del rubro tras finalizar su cargo, lo que demuestra que hay un claro conflicto de interés.

También puedes ver: