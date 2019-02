Recorte presupuestal a estancias infantiles alcanza 46%

El recorte presupuestal a estancias infantiles dependientes de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –hoy Bienestar–, representa 46% y afecta a miles de niños de uno a cuatro años, cuyas madres o padres solteros obtenían el beneficio de subsidio de 950 pesos en el pago de su mensualidad.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el Presupuesto de Egresos de 2019 se destinaron únicamente dos mil 41 millones 621 mil 313 pesos para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, mientras que un año antes se destinaron tres mil 788 millones 509 mil 242 pesos.

No te puedes perder: Protestan por recorte a estancias infantiles afuera de Palacio Nacional

En la página oficial de Bienestar se precisa que el beneficio de estancias infantiles subrogadas es para 315 mil menores a quienes se les otorgan servicios de cuidado, atención y enseñanza de educación preescolar, mientras sus madres o padres trabajan, buscan empleo o estudian.

De acuerdo con la maestra Rosalba Páez, quien es la responsable de la estancia "Petit", cuya ID en el programa corresponde al número 11960, desde diciembre del año pasado se cortó toda comunicación con el gobierno federal (tanto Sedesol como DIF), dejando indefinida la operación y atención para más de 30 niños que acuden a diario este lugar de la colonia López Mateos, perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

"Nadie nos dice nada y eso creo que genera más incertidumbre. En enero teníamos una cita para entregar la documentación y continuar afiliados; sin embargo, ese día nos explican que no teníamos que entregar nada porque ya no correspondíamos a Sedesol y Bienestar no había dado instrucciones", precisó a Publimetro.

Ante esta situación dijo que ha tenido que hacer frente a la situación en apoyo a los padres y negociar con ellos directamente sobre el pago, pues la mensualidad completa es de dos mil 50 pesos, de los cuales 950 correspondían al subsidio de la hoy extinta Sedesol.

"No podemos dejar sin atención a los niños, ellos desayunan, comen, juegan, duermen y aprenden cosas básicas con nosotros, las madres necesitan este apoyo y esperamos que la situación se normalice y con ello el subsidio", precisó.

Prometido análisis

La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el tema y dijo que se encuentra analizando la situación para atender a la población afectada, pues no conocen las condiciones en las que se encuentra los niños, por lo que, dijo, el programa le recuerda a lo sucedió en la guardería ABC.

Al recordar que el año pasado se destinaron más de tres mil millones de pesos para el programa, explicó que buscarán eliminar los intermediarios y entregar personalmente a los beneficiarios el apoyo, para evitar “moches y piquetes de ojo”.

En este punto recodó las declaraciones de la senadora panista Josefina Vázquez Mota, que pidió que se reconsidere el recorte a pesar de que se vio involucrada en una situación de intermediación de recursos que no prosperó.

“La señora Josefina (Vázquez Mota), con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes, para apoyar a migrantes. Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones, ni a organizaciones sociales, ni a las organizaciones de la llamada sociedad civil, para eso es el gobierno. Esto debe de quedar muy claro”, finalizó.

En tanto, el diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar precisó que se encontraron irregularidades en las estancias, en donde no se daba la atención a ningún niño y de todas formas los responsables recibían el apoyo mensual.

"Las bondades que al principio tuvo este esquema, fueron desapareciendo paulatinamente y en algunos segmentos se convirtió en una fuente muy importante de desvío de recursos y desatención a los niños y además fue lo que nos llevó a tomar la medida que ustedes conocen", mencionó.

Lo más visto en PublimetroTV: