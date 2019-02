Me gusta mucho convivir, pero eso no me hace un alcohólico: Calderón

El ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa aseguró que si bien es cierto que le gustan las canciones rancheras y convivir con sus amigos, eso no lo convierte en un alcohólico. .”Es una gran calumnia”, dijo.

La periodista Adela Micha, en entrevista para El Financiero TV, cuestionó al ex mandatario sobre el tema: "¿Sí te echas tus tequilas?”, dijo, a lo que él respondió:

"No, mira, cuando tengo amigos por supuesto y me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho cantar, ya no canto porque con este mito que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido. Pero sí, sí me gusta convivir y estar con mis amigos y cantar y me gustan las canciones rancheras, etcétera, ¿y qué?, eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan”.

Asimismo, Calderón Hinojosa manifestó que el propio Federico Arreola, quién inventó eso, reconoció que era una mentira.

"Federico Arreola dijo que yo era alcohólico y luego dijo "Calderón me calumnió y luego yo lo calumnié", se siguieron ahí colegas tuyos, Adela, dándole vuelo a la hilacha, no me acuerdo si fue Carmensita, sí, creo que sí".

Al referirse a “Carmensita”, Adela Micha dijo que si se trataba de Carmen Aristegui a lo que el ex presidente respondió:

"Carmen siguió con el rollo contra mí; y los dueños de MVS, Joaquín Vargas, que querían que yo les diera una concesión que valía mucho dinero, la banda 2.5, me dijeron: "que pena", que estaban muy apenados, que la iban a correr, yo le dije a un colaborador: dile que no estamos pidiendo que la corran, que estamos muy indignados por las mentiras que se dijeron, pero que es su negocio, ellos toman sus decisiones”.

Además, Calderón Hinojosa agregó: “No la corrieron porque no se los pedimos, a pesar de que el agravio había sido bastante fuerte”.

Finalmente, el ahora líder del partido “México Libre”, aseguró que goza de cabal salud y que practica deporte todos los días.

