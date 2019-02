Calderón agradece disculpa de AMLO; “he actuado con rectitud”, asegura

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, aceptó la disculpa ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a si incurrió o no en conflictos de intereses al formar parte del Consejo de la empresa Avangrid.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa escribió que agradece la disculpa del Presidente, además afirmó que siempre ha actuado con rectitud legal y ética.

Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 5, 2019

Reiteró que está dispuesto a dialogar sobre ese tema y otros que se consideren de importancia, ya que le pidió debatir a López Obrador sobre el posible conflicto de interés sobre el hecho señalado.

Durante su conferencia, Andrés Manuel López Obrador descartó debatir con Calderón, pero “entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano. Eso no se puede hacer”.

