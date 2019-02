Ni dinero a estancias infantiles ni a organizaciones civiles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá recursos gubernamentales para las estancias infantiles o para cualquier organización de la Sociedad Civil pues ahora será su gobierno el que otorgue personalmente la ayuda a la población.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario personal aseguró que esto se debe a la corrupción que prevalecía en muchas de estas organizaciones que condicionaban los apoyos o no los distribuían correctamente.

"Todo eso ya desapreció. No se va a entregar apoyo a ninguna organización social, ni a ninguna organización de la llamada sociedad civil, o a las organizaciones no gubernamentales. No se van a transferir recursos, a dispersar recursos en beneficio de la gente, a través de intermediarios", explicó.

En cuanto a las estancias infantiles a las cuales se les redujo el presupuesto este 2019, López Obrador enfatizó que se les va a entregar el apoyo a los padres de familia, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan estas instituciones.

"No entregaremos el dinero a una organización, para que esa organización, porque eso es lo que hacían, utilizaban la mitad del dinero para comprar despensas y repartir despensas, frijol con gorgojo; y, la otra mitad, gastos de operación, para decirlo suavemente y sus camionetones, las trocas, sombrero texano, botas y cinto piteado, líder campesino; líderes charros, nylon. Eso ya no, se acabó", destacó.

Tras ser cuestionado sobre la declaración de que deben ser los abuelos quienes deben cuidar a los nietos hecha por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, López Obrador justificó que no lo hizo para ofender sino que es un ejemplo de la familia en general.

